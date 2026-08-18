Un climat d'inquiétude et d'attente règne dans les couloirs du Bayern Munich concernant l'état de santé de sa jeune star Jamal Musiala, après un nouveau malaise et sa chute sur la pelouse lors du match amical face à Heidenheim, dans un scénario qui répète celui survenu il y a seulement trois jours.

Le club bavarois disputait aujourd'hui une rencontre amicale, et à la 66e minute, alors que le score affichait un match nul deux buts partout, Musiala s'est soudainement effondré sur la pelouse, entouré de ses coéquipiers dans une scène rappelant les détails de l'épisode alarmant survenu le week-end dernier, selon ce qu'a rapporté le site « Sky Sports ».

Heureusement, comme lors de la première fois, l'international allemand a rapidement repris connaissance et a quitté la pelouse à pied en direction des vestiaires après avoir été immédiatement remplacé pour préserver sa sécurité.

Ces développements interviennent trois jours après le match amical au cours duquel le Bayern Munich s'était imposé face à Leipzig sur le score de trois buts à un, dont les dernières minutes avaient tenu tout le monde en haleine après la chute soudaine de Musiala consécutive à son but, avant que la direction du club ne publie des rapports médicaux rassurants.

Max Eberl, membre du directoire chargé des affaires sportives au club, avait affirmé après le premier incident que le joueur allait bien et que les premiers examens n'avaient révélé aucun problème de santé grave, précisant que la cause de la chute était un évanouissement dû au stress thermique et à la déshydratation, la rencontre s'étant disputée sous des températures élevées atteignant 33 degrés Celsius.