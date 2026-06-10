L’inquiétude grandit : trois joueurs marocains manquent à l’entraînement avant d’affronter le Brésil

Trois joueurs ont manqué la séance d’entraînement de l’équipe nationale marocaine ce mercredi, alimentant l’inquiétude au sein du camp des Lions de l’Atlas à l’approche de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Lions de l’Atlas entameront leur parcours mondial par un test d’entrée de gamme face au Brésil, dans la nuit du 13 au 14 juin.

Selon le site marocain « Le 360 », les Lions de l’Atlas ont tenu une nouvelle séance d’entraînement dans le cadre de leur préparation pour ce rendez-vous majeur.

La séance s’est déroulée sans Abdessamad El Zalzouli, Nasser Mazraoui et Anas Salah El Din ; ce dernier a toutefois rejoint le groupe pour une séance spécifique.

Les autres Lions ont enchaîné leur séance dans une ambiance positive et déterminée, en vue de cet affrontement de haut niveau.

Le staff technique surveille l’évolution de leur état de santé et attend encore quelques heures avant de statuer sur leur participation à la Coupe du monde.