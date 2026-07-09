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EnglandGetty Images
Abobakr El Mokadem

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L’inquiétude grandit : trois joueurs anglais manquent à l’appel à l’entraînement, à la veille de la rencontre face à la Norvège

Norvège vs Angleterre
Norvège
Angleterre
Coupe du monde
D. Rice
M. Guehi
R. James
Norvège
Angleterre
É.-U.

Un match très attendu en quarts de finale

L'inquiétude monte dans le camp anglais alors que l'équipe se prépare à affronter la Norvège pour une place en demi-finale de la Coupe du monde.

Selon le journal « The Sun », trois joueurs clés de l’équipe d’Angleterre ont manqué la séance d’entraînement précédant le quart de finale de la Coupe du monde contre la Norvège, programmé samedi prochain.

Declan Rice, Mark Joye et Reece James ont été contraints de s’entraîner à l’écart du groupe.

Rice souffre d’un problème aux ischio-jambiers, mais il devrait tout de même être aligné à Miami. Le défenseur central Joyeh, victime d’une fatigue musculaire, devrait également tenir son rang.

En revanche, le latéral droit Reece James, forfait lors des trois dernières sorties en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, est engagé dans une course contre la montre pour postuler à temps.

Coupe du monde
Norvège crest
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ANG

Jarell Quansah étant suspendu après son expulsion lors de la victoire 3-2 contre le Mexique, Jide Spence devrait lui succéder sur le flanc droit de la défense.

Jordan Henderson, opéré du bras au Mexique, a regagné l’hôtel de l’équipe ; il n’a pas pris part à la séance mais restera avec le groupe jusqu’à la fin du tournoi.

L’entraîneur Thomas Tuchel souhaite qu’il demeure avec le groupe, convaincu de son influence positive.

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