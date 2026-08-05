L’inquiétude autour de Kennet Eichhorn grandit sans doute de plus en plus, avec des conséquences pour un trio du Bayer Leverkusen ?

L’inquiétude autour de Kennet Eichhorn ne cesse de grandir. Après que la recrue de 17 ans a perdu cinq kilos en cinq jours à la mi-juillet à la suite d’une infection gastro-intestinale, une maladie métabolique lui a été diagnostiquée. Entre-temps, Eichhorn est hospitalisé, où les causes de la maladie doivent être déterminées et où il doit lui-même reprendre des forces.

Selon Sport Bild, une longue indisponibilité est à prévoir, et il n’existe actuellement aucun calendrier pour un retour. D’après le média, Leverkusen a même complètement retiré Eichhorn de la planification de son effectif pour la phase aller. Conséquence : au lieu de deux comme initialement prévu, un seul milieu de terrain axial devrait désormais être vendu. Les candidats sont Equi Fernandez (24 ans), Aleix Garcia (29 ans) et Robert Andrich (31 ans).

La plus grande valeur marchande concerne actuellement sans doute Fernandez, qui pourrait rapporter 20 millions d’euros. Après s’être brouillé avec l’ancien entraîneur Kasper Hjulmand, sa relation avec Carles Martinez semble toutefois intacte. Garcia peut apparemment s’imaginer un départ, mais il manquerait encore d’intérêts concrets. Concernant Andrich, tout indique actuellement qu’il va rester.

Kennet Eichhorn a rejoint Leverkusen pour neuf millions d’euros

La saison dernière, Eichhorn s’était imposé comme titulaire au Hertha Berlin en 2. Bundesliga. Il avait toutefois dû s’arrêter un temps en raison d’une blessure à la cheville et d’une suspension après un carton rouge.

Considéré comme l’un des plus grands talents d’Europe, il était également convoité par de nombreux grands clubs comme le Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Il a finalement rejoint Leverkusen pour neuf millions d’euros. Reste à savoir quand il y explosera : cela semble actuellement totalement incertain.