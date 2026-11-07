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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

L'infirmerie du Bayern Munich accueille un nouveau pensionnaire face à Mayence

Mayence vs Bayern Munich
Mayence
Bayern Munich
Bundesliga
M. Neuer
Allemagne

L'équipe bavaroise souffre déjà de plusieurs blessures.

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Manuel Neuer, gardien du Bayern Munich, s'est blessé lors de la rencontre face à Mayence, qui recevait, ce samedi, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Allemagne, et a été contraint de quitter le terrain avant la fin de la première mi-temps.

À la 40e minute du match, Neuer a ressenti une gêne au pied droit après avoir tenté de jouer un ballon dans la surface de réparation, avant de s'effondrer sur la pelouse et de réclamer l'intervention des soigneurs. Le staff technique a alors décidé de le remplacer par le gardien Jonas Urbig, alors que le score affichait l'avantage du géant bavarois (1-0).

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L'incident est survenu à la suite d'une attaque de Mayence, conclue par un ballon parvenu jusqu'à Lee Jae-sung, qui l'a logé au fond des filets, mais l'arbitre a annulé le but pour hors-jeu.

Le gardien allemand, âgé de 40 ans, n'a pas pu terminer la rencontre, sur fond de craintes d'une rechute de son problème au pied, qui l'avait éloigné du Bayern lors de 3 matchs, avant son retour à la compétition face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions (2-0).

Neuer avait débuté la rencontre face à Mayence comme titulaire, dans un match revêtant une importance particulière pour lui, étant devenu le joueur le plus âgé à disputer le championnat d'Allemagne sous le maillot du Bayern Munich.

Le Bayern souffre déjà de plusieurs autres blessures, puisqu'il doit se passer de Jamal Musiala, Ismail Jakobs, Serge Gnabry et Luis Díaz.

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