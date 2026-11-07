Manuel Neuer, gardien de but du Bayern Munich, s'est blessé lors de la rencontre face à Mayence, qui recevait, ce samedi, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Allemagne, et a été contraint de quitter le terrain avant la fin de la première période.

À la 40e minute du match, Neuer a ressenti une gêne au pied droit après avoir tenté de dégager un ballon dans la surface de réparation, avant de s'effondrer sur la pelouse et de réclamer l'intervention des soigneurs. Le staff technique a alors décidé de le remplacer par le gardien Jonas Urbig, alors que le score indiquait un avantage du géant bavarois (1-0).

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L'incident est survenu à la suite d'une attaque de Mayence, qui s'est conclue par l'arrivée du ballon à Lee Jae-sung qui l'a logé au fond des filets, mais l'arbitre a annulé le but pour hors-jeu.

Le gardien allemand, âgé de 40 ans, n'a pas pu poursuivre le match, au milieu de craintes d'une récidive du problème au pied, qui l'avait éloigné du Bayern lors des trois matchs précédents, avant son retour à la compétition face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions (2-0).

Neuer avait débuté la rencontre face à Mayence comme titulaire, dans un match revêtant une importance particulière pour lui, après être devenu le joueur le plus âgé à disputer le championnat d'Allemagne sous le maillot du Bayern Munich.

Le Bayern souffre déjà de plusieurs autres blessures, puisque Jamal Musiala, Ismaël Saibari, Serge Gnabry et Luis Díaz manquent à l'appel.