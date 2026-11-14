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Le club saoudien d'Al-Hilal a récupéré son joueur après une absence de neuf mois complets, avant d'affronter le club ouzbek de Navbahor en Ligue des champions d'Asie Élite, tandis que l'incertitude entoure la situation du capitaine Salem Al-Dawsari.

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Al-Hilal se déplacera sur le terrain de Neftçi le 23 novembre, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite, dans le groupe Ouest.

À neuf jours de la rencontre, le journaliste saoudien Ahmed Al-Ajlan a confirmé que Hamad Al-Yami, l'arrière droit d'Al-Hilal, avait achevé son programme de rééducation après la blessure contractée la saison dernière.

Al-Yami s'était blessé à la rotule du genou lors du match face à Al-Taawoun, le 24 février dernier, dans une rencontre reportée de la dixième journée de la Saudi Pro League, avant de subir une opération chirurgicale en Finlande, en mars dernier.

Al-Ajlan a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le réseau « X », qu'Al-Yami prendrait part aux entraînements collectifs de la formation saoudienne dès son retour, afin de se préparer à disputer des matchs dans la période à venir.

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Le retour d'Al-Yami sera important, d'autant plus que l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, ne dispose que de Mohammed Mazhari au poste d'arrière droit, qu'il remplace par l'arrière gauche Mutaib Al-Harbi.

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Le « Zaïm » reprend l'entraînement ce samedi, à l'issue des congés accordés par l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'équipe, aux joueurs, en marge de la trêve internationale du mois de novembre en cours.

Le retour d'Al-Hilal s'accompagnera d'un certain flou, la situation de Salem Al-Dawsari n'étant pas tranchée, notamment après la blessure contractée avant la trêve internationale actuelle.

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Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que le « Tornado » passera une évaluation médicale ce samedi, afin de déterminer sa capacité à participer aux entraînements collectifs.

Al-Dawsari s'est blessé au genou avant la trêve internationale actuelle, ce qui l'a empêché de rejoindre le rassemblement de la sélection saoudienne dans la capitale qatarie, Doha.

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Le capitaine d'Al-Hilal n'a disputé que trois matchs depuis le début de la saison actuelle, dont deux en tant que remplaçant et un seul comme titulaire, en raison de l'opération chirurgicale subie après sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et il n'a inscrit qu'un seul but.

Par ailleurs, le staff médical du club d'Al-Hilal se chargera du cas de l'arrière droit Mohammed Mazhari, après son exclusion du rassemblement de la sélection saoudienne dans la capitale qatarie, Doha.

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La sélection saoudienne a annoncé ce samedi le retour de Mazhari dans la capitale, Riyad, après une blessure aux ischio-jambiers qui le privera de la participation au match amical face à l'Ouzbékistan, mardi prochain, au stade Khalifa bin Hamad à Doha.

Rappelons qu'Al-Hilal se prépare à disputer des matchs relevés dans la période à venir après la rencontre face à Neftçi, puisqu'il se déplacera sur le terrain d'Al-Ettifaq, le 28 novembre, à Dammam, lors de la treizième journée de la Saudi Pro League.