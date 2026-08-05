Comme le rapporte Sky, les discussions entre les deux clubs sont désormais entrées dans leur dernière ligne droite. On part du principe que les Merengue vont débourser entre 130 et 140 millions d’euros pour le transfert de Diomande.

L’Ivoirien deviendrait ainsi le deuxième transfert le plus cher de l’histoire de la Bundesliga après Ousmane Dembélé (148 M€ du BVB au Barça). Dernièrement, il n’était encore question « que » d’une indemnité de transfert de 120 millions d’euros.

Le journaliste spécialisé dans les transferts Ben Jacobs évoque même déjà un accord verbal sur les modalités du transfert, tandis que Sky ne veut pas encore parler de feu vert définitif pour l’opération. Celui-ci ne devrait intervenir que dans l’après-midi, lorsque le conseil d’administration à Madrid aura validé le transfert de son côté.

Le poker Diomande met au grand jour le gourou du mercato Fabrizio Romano

Diomande avait auparavant rejoint mercredi le stage de préparation du club de Bundesliga. L’Ivoirien de 19 ans, qui s’était officiellement déclaré malade avant le départ samedi, est arrivé à Saalfelden, en Autriche, après avoir surmonté une infection. C’est précisément ce que les Merengue voulaient empêcher, afin de pouvoir accueillir immédiatement Diomande à Madrid pour sa visite médicale.

Mais cela ne s’est pas produit, car les négociations avec les Saxons se sont prolongées, bien que, par exemple, le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano ait déjà qualifié l’opération de bouclée il y a plus d’une semaine, ce qui lui a valu de vives critiques.

« Quand nous aurons quelque chose à annoncer, nous le ferons. Un ou deux experts des transferts l’avaient déjà qualifié de "done" ou de "Here we go" il y a sept ou dix jours. Mais ce n’est tout simplement pas le cas. Beaucoup de choses entrent en ligne de compte. Ce n’est pas encore le moment », a par exemple déclaré mardi le directeur sportif de RB, Marcel Schäfer, sur Sky.

Transfert de Diomande : le FC Bayern, Liverpool et le PSG étaient aussi sur le coup

Très tôt, et avant même la fin de la saison dernière, de nombreux grands clubs auraient manifesté un fort intérêt pour Diomande. Liverpool, son club de cœur le Paris Saint-Germain et même le FC Bayern se seraient penchés sur le recrutement de l’ailier. Mais c’est désormais le Real Madrid qui va rafler la mise. Les Merengue semblent d’ailleurs se moquer du fait qu’un transfert puisse encore éventuellement avoir des suites.

En coulisses, un conflit entre conseillers fait rage autour de Diomande depuis des mois. L’agence Maxidel Management, qui avait géré le transfert de Leganes à RBL l’été dernier, tout comme les nouveaux conseillers de Diomande chez Roc Nation, s’estiment dans leur bon droit. Maxidel Management considérerait en effet toujours détenir les droits de transfert du joueur malgré ce changement et voudrait toucher sa part. Si l’opération entre le Real et Leipzig se concrétise, la FIFA devrait enquêter.

Diomande avait rejoint Leipzig seulement à l’été 2025, en tant qu’illustre inconnu, pour une indemnité de transfert étonnamment élevée (20 millions d’euros) après seulement dix matches officiels avec Leganes, avant d’exploser sur place avec 13 buts et dix passes décisives en 36 matches officiels.

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