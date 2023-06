L'incroyable prédiction pour le Napoli de Rudi Garcia

Rudi Garcia a succédé à Luciano Spalletti sur le banc du Napoli.

C'est presque à la surprise générale que Rudi Garcia a été désigné comme nouvel entraîneur de Naples après le départ de Luciano Spalletti, qui restera comme celui qui a permis au club italien de remporter son premier Scudetto depuis l'époque Diego Maradona. L'ancien entraîneur de Lille, Marseille ou encore Lyon a devancé un autre entraîneur français Christophe Galtier pour ce poste. Après deux saisons et demi du côté de l'AS Rome, Garcia va donc retrouver le championnat d'Italie, où il a terminé deux fois à la deuxième place avec les Giallorossi.

Naples champion d'Europe la saison prochaine ?

À Naples, c'est un tout nouveau challenge qui l'attend avec une équipe championne en titre, qui vient de réaliser la meilleure performance de son histoire en Ligue des Champions (quart de finale) et qui fait maintenant partie des meilleurs équipes d'Europe. C'est d'ailleurs à ce sujet que Frédéric Bompard, qui fut l'adjoint de Garcia pendant la majorité de sa carrière, a fait une sacrée prédiction. D'après lui, les Azzuri pourraient remporter la Ligue des Champions sous les ordres du natif de Nemours. "Rudi est l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe. Des gens semblent surpris mais pas moi. Quand j'ai vu que Spalletti arrêtait, j'ai tout de suite pensé que le président de Naples allait le prendre. Il l'a toujours apprécié. Rudi à Naples, c'était inéluctable, a-t-il confié dans une interview accordée à L'Équipe. Rudi rêve de gagner la Ligue des champions et là, je pense qu'il le peut, le moment est arrivé pour lui. Quelque chose me dit qu'il va la gagner avec Naples", a-t-il ensuite parié.

Grâce à son statut de champion national, le Napoli passera du chapeau 3 au chapeau 1 pour la phase de poules de Ligue des Champions, un avantage considérable au moment du tirage au sort. Il faudra dans un premier temps être très attentif sur le mercato estival. Plusieurs éléments majeurs tels que Victor Osimhen et Kim Min-Jae sont ciblés par de grandes écuries européennes et il ne sera pas évident de les conserver.