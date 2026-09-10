L'entraîneur de Fenerbahçe, Ismail Kartal, a annoncé sa démission en direct, à la suite du match nul 1-1 de son équipe face à la Roma, pour son retour en Ligue des champions de l'UEFA.

L'agence de presse Reuters a relayé les déclarations de Kartal, âgé de 65 ans, lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a affirmé qu'il partirait sans jamais revenir, ajoutant qu'il avait pris cette décision pour laisser le champ libre au club.

Quelques minutes après la fin de la conférence de presse, le président de Fenerbahçe, Aziz Yildirim, a déclaré que Kartal restait à son poste.

Yildirim a expliqué : « Certains supporters ont lancé une bouteille sur la tête de l'entraîneur ce soir pendant le match. Il en a été affecté. »

Il a ajouté : « Je viens de parler avec Ismail Kartal. Il a évoqué l'incident de la bouteille et il s'est aussi plaint des pressions qu'il subit. »

Interrogé sur le fait de savoir si Kartal l'avait informé qu'il resterait à son poste, Yildirim a répondu : « Il n'a pas besoin de dire publiquement qu'il continue. Je suis plus âgé que lui, je lui ai dit de poursuivre son travail, et l'affaire est close. Nous sommes une famille. »

Kartal a passé une décennie comme joueur dans les rangs de Fenerbahçe, puis a pris en charge l'entraînement du club lors de la saison 2014-2015, avant d'occuper le poste d'entraîneur par intérim durant la saison 2021-2022, puis de revenir pour assumer pleinement cette fonction lors de la saison 2023-2024.

Kartal était l'adjoint de l'entraîneur de Fenerbahçe lors des deux derniers sacres du club en Süper Lig turque, avant de revenir occuper son poste pour la quatrième fois en juin dernier.

Fenerbahçe a terminé à la deuxième place de la Süper Lig turque lors des cinq dernières saisons, et a réussi cette saison à atteindre la phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA pour la première fois depuis 18 ans.

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