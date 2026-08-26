Dans un geste surprise qui a secoué les milieux du football et de la politique en Espagne, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a annoncé l'annulation de la cérémonie d'hommage aux champions du monde, prévue jeudi au stade du Camp Nou, et son remplacement par un événement célébrant le drapeau de l'indépendance catalane, l'« Estelada », sur fond d'une agression qu'il a qualifiée de « violente et disproportionnée » subie par un membre mineur du club de la part de la police nationale espagnole.

La décision de Laporta, annoncée ce mercredi, fait suite aux événements survenus au stade Martínez Valero dimanche dernier, avant le match du Barça face à Elche, où l'un des membres mineurs du club a été agressé par des agents de police pour le simple fait de porter le drapeau de l'indépendance catalane.

Dans un communiqué au ton ferme, Laporta a condamné ce qui s'est passé, affirmant que le club avait déjà pris contact avec la famille de la victime pour lui apporter toutes les formes de soutien, et qualifiant les images qui ont circulé de « choquantes ».

Le président du club catalan a déclaré : « Il n'y aura pas d'hommage aux champions du monde, mais une célébration du drapeau de l'indépendance catalane. Ce drapeau représente la pensée de nombreux supporters du Barça et de nombreux Catalans, et il s'inscrit dans le cadre de la liberté d'expression, qui doit être respectée. »

Laporta a ajouté, en défendant le symbole catalan : « L'Espagne se définit comme un État démocratique régi par le droit, où la liberté d'expression est un droit fondamental. Le drapeau de l'indépendance catalane représente nos aspirations à la liberté, et il doit pouvoir être brandi pacifiquement sans mettre en danger l'intégrité de ceux qui le portent. »

Laporta a précisé que la décision d'annuler l'hommage a été prise « parce que l'utilisation du football comme source de conflit ne sert personne », insistant sur le fait que les circonstances ne se prêtent pas à la tenue de la cérémonie prévue en marge du match de jeudi contre l'Athletic Bilbao.

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Le club a révélé qu'il avait officiellement informé la Fédération royale espagnole de football de cette décision, indiquant que la Fédération « comprend parfaitement la situation ». Laporta a conclu sa déclaration par un message clair : « Le football doit être un moyen d'unir, et non d'attiser les conflits. »

Concernant l'événement de substitution, Laporta a précisé que la célébration du drapeau de l'indépendance n'est pas organisée directement par le club, mais par des associations civiles catalanes : « Òmnium, l'ANC et les Penyes », soulignant ainsi la dimension populaire de la cause.

Le FC Barcelone a réclamé l'ouverture d'une enquête immédiate et la sanction des responsables de l'agression dès la confirmation de la véracité des faits, dans un seul but : « Que les supporters du Barça et les Catalans puissent porter le drapeau de l'Estelada sans mettre en danger leur intégrité physique. »