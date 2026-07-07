La joie des supporters marocains, après la victoire 3-0 contre le Canada en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, a été de courte durée : les rues de la commune française de Saint-Denis ont aussitôt été le théâtre de graves tensions.

Pendant que les supporters marocains célébraient la victoire, des fans algériens ont brûlé le drapeau marocain en public et se sont livrés à des agressions verbales, ainsi qu’à des tentatives d’intimidation, visant notamment des femmes vêtues du maillot national accompagnées de leurs enfants. Le communiqué officiel a qualifié ces scènes de « graves et honteuses ».

Des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux ont poussé l’ambassade du Maroc à Paris à réagir immédiatement : elle a déposé une plainte officielle pour « outrage au drapeau et incitation à la haine ».

Les détails de cette nuit noire à « Quatre-Chemin »

Les faits se sont déroulés dans le quartier des Quatre-Chemins, situé entre Aubervilliers et Pontoise, juste après la rencontre entre le Maroc et le Canada.

Dans un communiqué au ton très ferme, l’ambassade du Maroc a précisé : « De nombreux témoignages documentés et confirmés indiquent que des individus ont déchiré le drapeau du Royaume du Maroc et l’ont brûlé en public, tout en scandant des slogans faisant référence à leurs origines algériennes. »

Les provocations ne se sont pas limitées à l’incendie du drapeau. Le communiqué ajoute : « D’autres séquences vidéo montrent des femmes portant des maillots de l’équipe nationale marocaine, accompagnées de jeunes enfants, victimes d’insultes et de tentatives d’intimidation de la part des mêmes individus. »

L’ambassade réagit et appelle au calme avant le match contre la France.

Face à la montée des tensions et à la diffusion de vidéos montrant des supporters marocains cherchant à riposter aux provocations, la mission diplomatique marocaine a choisi la voie de la légalité et de l’apaisement.

Elle a conclu son communiqué par un message clair : « Les compétitions sportives doivent demeurer des instants de joie, d’unité et de respect mutuel. Elles ne sauraient en aucun cas être instrumentalisées ou servir de prétexte à des insultes, des provocations, des injures, des actes de vandalisme ou des comportements odieux visant une communauté, une nationalité ou les symboles d’un État. »

Cette tension monte à quelques jours du choc très attendu entre l’équipe nationale marocaine et son homologue française, jeudi prochain, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, à Foxborough, près de Boston, à 22 heures, heure de France.