Les rencontres de la 11e journée du Championnat d'Italie, diffusé sur stc tv, débutent ce vendredi soir avec le match entre Venise et l'Udinese.

Quatre matchs se tiendront demain samedi dans le cadre de cette journée de Serie A, dominés par la rencontre entre la Roma et son hôte Sassuolo, au stade Olympique.

Le réseau de statistiques Opta a indiqué que la Roma n'a pas connu la défaite lors de 22 de ses 24 matchs disputés face à Sassuolo en Championnat d'Italie, avec 13 victoires et 9 nuls pour deux défaites.

La Roma a par ailleurs remporté ses quatre derniers matchs face à Sassuolo, ce qui constitue déjà un record pour le club de la capitale en matière de victoires consécutives face à Sassuolo dans la compétition.

Prochains matchs ROM Serie A 14:45 SAS

Sassuolo n'a décroché qu'une seule victoire en 12 matchs disputés à l'extérieur face à la Roma en Championnat d'Italie, pour 5 nuls et 6 défaites. Cette victoire était survenue sur le score de 4-3 le 12 mars 2023, lors d'un match où Armand Laurienté avait inscrit deux buts et délivré une passe décisive.

La Roma est l'une des 4 seules équipes à n'avoir encore connu aucune défaite dans les cinq grands championnats européens cette saison, aux côtés de la Lazio, du Bayern Munich et du Borussia Dortmund.

La Roma, qui a signé 7 victoires et 3 nuls lors de la saison 2026-2027, pourrait réussir à éviter la défaite lors de ses 11 premiers matchs en Championnat d'Italie pour seulement la troisième fois de son histoire, après avoir réalisé cela lors des saisons 2013-2014, où elle était restée invaincue jusqu'au 17e match, et 2003-2004, où elle avait atteint le 14e match.

La Roma, meilleure attaque du Championnat d'Italie cette saison, a inscrit 28 buts lors de ses 10 premiers matchs dans la compétition, et ce pour la première fois de son histoire.

Opta a souligné que Sassuolo a perdu ses quatre derniers matchs en Championnat d'Italie, et que l'équipe n'avait jamais connu 5 défaites consécutives ou plus dans la compétition qu'une seule fois dans son histoire, entre janvier et mars 2014, lorsqu'elle avait perdu 7 matchs d'affilée.

Sassuolo n'a remporté aucune victoire à l'extérieur en championnat depuis le 15 février dernier, date à laquelle il s'était imposé face à l'Udinese sur le score de 2-1. Depuis lors, l'équipe a enregistré 3 nuls et 8 défaites en 11 matchs à l'extérieur, et a perdu 6 de ses sept derniers matchs à l'extérieur, pour un seul nul.

Sassuolo, défense la plus faible du Championnat d'Italie cette saison, a encaissé 26 buts après 10 matchs disputés, et ce pour la première fois de son histoire dans la compétition.

Donyell Malen, joueur de la Roma, est en tête du classement des buteurs des cinq grands championnats européens en 2026, avec 22 buts, devançant d'un but Raphinha et Harry Kane, qui en ont chacun inscrit 21.

Plus en détail, l'attaquant néerlandais est le seul joueur des cinq grands championnats à avoir inscrit au moins 10 buts à domicile (10 buts) et 10 buts à l'extérieur (12 buts) au cours de l'année civile en cours.