Go Ahead Eagles s’est imposé 3-2 face à Telstar vendredi soir. Auteur de deux buts, Søren Tengstedt a été le grand artisan de cette victoire et est entré dans l’histoire du club en devenant le premier joueur à marquer lors des cinq premiers matches à domicile d’une nouvelle saison. Le club de Deventer a ainsi pris sa revanche après sa lourde défaite 4-1 contre PEC Zwolle.

Dans un Deventer balayé par la tempête, Go Ahead n’a eu besoin que de sept minutes pour ouvrir le score. Oskar Sivertsen a servi Tengstedt à l’entrée de la surface de réparation, avant que le Danois ne glisse le ballon avec sang-froid au premier poteau. C’était déjà son septième but en championnat cette saison.

Avec ce but, Tengstedt a établi un record du club. Jamais un joueur de Go Ahead n’avait marqué lors de chacun des cinq premiers matches à domicile d’une saison. Le milieu offensif de 26 ans avait déjà trouvé le chemin des filets contre Willem II, ADO Den Haag, FC Groningen et Sparta Rotterdam.

Tengstedt a ensuite frôlé le doublé, mais le gardien de Telstar, Ronald Koeman junior, a repoussé sa frappe lointaine. À la 33e minute, il a finalement marqué après que Mathis Suray a remis de la tête un long centre vers le but. Bien placé, Tengstedt a poussé le ballon au fond des filets de près : 2-0.

Avec son huitième but en championnat, Tengstedt a conforté sa première place au classement des buteurs d’Eredivisie. Au cours des trente dernières années, seul Oliver Edvardsen avait marqué au moins sept fois pour Go Ahead lors des dix premières journées. Telstar n’a pas été dominé outrageusement avant la pause, mais l’équipe à domicile s’est montrée nettement plus efficace devant le but.

Peu après la reprise, Telstar est revenu dans le match. À la 48e minute, le gardien Haug a repoussé une frappe de Brouwer, mais Tyrone Owusu a réagi rapidement sur le ballon repoussé : 2-1. Le milieu de terrain est ainsi devenu le premier joueur de Telstar depuis Co Stout, en 1977, à marquer lors de trois matches de championnat consécutifs.

Cette réduction du score n’a pas débouché sur une longue période de domination de Telstar. Entré en jeu pour Go Ahead, Thibo Baeten a tiré de peu à côté avant d’offrir à Tengstedt l’occasion d’inscrire un troisième but. Mais Koeman est très bien sorti de son but et a empêché le Danois de réaliser un triplé.

À la 67e minute, le but du 3-1 est finalement venu d’Evert Linthorst, entré en jeu, qui a marqué de la tête sur un corner. Pour le milieu de terrain, c’était son premier but depuis le 17 août 2025, lorsqu’il avait marqué contre l’Ajax. Le suspense est revenu dans le temps additionnel quand Sem Valk a ramené Telstar à 3-2 en poussant le ballon au fond des filets sur un coup franc de Patrick Brouwer. Telstar n’est pas parvenu à égaliser au cours des deux dernières minutes.

Go Ahead grimpe à la huitième place de la VriendenLoterij Eredivisie, tandis que Telstar recule au dix-septième rang à la différence de buts.