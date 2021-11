L'impact monstre de Cristiano Ronaldo sur la masse salariale de Manchester United

Le football semble souvent isolé des réalités économiques et les derniers comptes trimestriels de Manchester United l'ont prouvé une fois de plus. Par rapport au troisième trimestre de l'année dernière, la masse salariale du club de Manchester United a augmenté de près de 1,6 million d'euros par semaine. Cela représente une augmentation de près de 25 %.

Il n'est pas difficile de deviner le principal moteur de cette augmentation. C'est Cristiano Ronaldo, puisque le Portugais est revenu au Royaume-Uni pour assumer un salaire hebdomadaire de 655 000 euros par semaine - le salaire le plus élevé de l'histoire de la Premier League.

Les arrivées de Jadon Sancho, Raphael Varane et Tom Heaton ont également contribué à cette dépense extraordinaire.

Le chiffre principal du retour de Ronaldo - l'indemnité de transfert d'un peu plus de 16 millions d'euros - aurait pu sembler dérisoire, mais quand on sait que le Portugais touchera près de 35 millions d'euros par an grâce à son salaire, c'est tout le contraire qui se produit.

Néanmoins, Manchester United a compensé une partie de cette dépense par la vente de joueurs, Dan James étant transféré à Leeds pour 20 millions d'euros. Les recettes totales ont également augmenté de 16,1 % grâce au retour des supporters dans les stades.

L'article continue ci-dessous

Il reste à voir quels mouvements Manchester United fera lors de la fenêtre de transfert de janvier. Beaucoup dépendra de l'avenir de l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.

S'il reste, il est peu probable qu'il obtienne beaucoup plus de la part du conseil d'administration étant donné qu'il a mal intégré les renforts de l'été dans l'équipe.

S'il part, en revanche, tous les paris sont ouverts, en particulier si United continue à se morfondre en dehors des positions de la Ligue des champions.