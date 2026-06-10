Vinícius Júnior n'est plus intouchable au Santiago Bernabéu. Avec l'arrivée de José Mourinho à la tête de l'équipe, le Real Madrid a adressé à sa star brésilienne un message clair et sans équivoque : finie la protection, plus de joueurs intouchables.

Selon le journal espagnol « OKDIARIO », la saison prochaine sera radicalement différente : le projet de Mourinho repose sur un principe unique : tout le monde repart de zéro, car le club refuse de répéter les erreurs du passé, lorsque certains joueurs étaient devenus « intouchables » au point, estime l’entraîneur portugais avec la direction, de freiner la concurrence interne.

Selon le média, ce revirement ne traduit pas un désaveu : Vinícius demeure un atout majeur, capable de faire basculer une rencontre en un éclair ; mais l’époque des privilèges est révolue.

Selon le quotidien, Mourinho est arrivé à Valdebebas avec les pleins pouvoirs et l’assentiment de Florentino Pérez pour prendre toute décision qu’il jugera nécessaire, y compris celle de laisser n’importe quel joueur sur le banc, Vinícius compris.

La scène évoque ce qui s’était produit sous Xabi Alonso, lequel avait tenté de réduire l’aura intouchable dont bénéficiait l’ailier brésilien ; une démarche alors source de friction, mal gérée par le joueur.

Toutefois, contrairement à Alonso, Mourinho arrive non pas comme un simple entraîneur, mais en chef de projet pleinement soutenu par la direction afin de rétablir l’ordre et la hiérarchie dans un vestiaire récemment ébranlé par des tensions et des problèmes personnels.

Dès le premier jour, le club a rappelé à Mourinho qu’aucun joueur ne pouvait revendiquer une place au nom de son statut ou de son palmarès : seule la performance à l’entraînement et en match compte. Si l’entraîneur juge qu’un coéquipier est plus en forme ou que le plan de jeu exige un profil différent, Vinícius ira sur le banc sans discussion.

Au Real, on considère même que ce coup de fouet est la meilleure chose arrivée au Brésilien après une saison ponctuée de critiques et d’hésitations dans les moments clés. Une concurrence saine, plutôt qu’une protection, pourrait lui permettre de retrouver son meilleur niveau.

Conclusion de Vinícius : Mourinho est là pour trancher sans se soucier des noms. Dans le nouveau Real Madrid, il ne sera qu’un joueur parmi d’autres, et, pour la première fois depuis longtemps, personne ne lui garantit sa place.