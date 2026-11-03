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L’entraîneur intérimaire de Fenerbahçe, Dirk Kuyt, se réjouit de retrouvailles particulières en Ligue des champions lorsque son équipe recevra son ancien club, Liverpool, à Kadıköy. L’icône néerlandaise a exhorté le géant turc à canaliser sa passion et le soutien de ses supporters pour redresser sa saison.

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Kuyt prend les rênes par intérim pour un grand rendez-vous européen

Dirk Kuyt, ancien favori des supporters de Liverpool, dirigera Fenerbahce en tant qu’entraîneur intérimaire mercredi, lors du choc de Ligue des champions de l’UEFA contre Liverpool au Chobani Stadium. Kuyt a pris les rênes de l’équipe après la démission d’Ismail Kartal, survenue plus tôt cette semaine.

Le géant turc accueille l’équipe d’Andoni Iraola avec l’espoir de mettre fin à une série difficile, après deux défaites consécutives en Super Lig et un seul point pris lors de ses trois premières rencontres européennes.

À l’inverse, Liverpool se rend à Istanbul avec un bilan parfait de trois victoires en trois matches lors de la phase de Ligue des champions cette saison.

Des retrouvailles européennes particulières pour l’ancien joueur de Liverpool

Avant cette rencontre chargée d’émotion, Kuyt a reconnu l’importance toute particulière que revêt pour lui le fait d’affronter son ancien club en tant qu’entraîneur. « Retrouver la Ligue des champions après 18 ans était très important pour Fenerbahce. Quand on atteint ce niveau, on sait qu’on va affronter des équipes très impressionnantes », a déclaré Kuyt.

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« J’étais très enthousiaste après le tirage au sort. Il était évident que ce serait une situation très particulière. Demain sera très important pour moi, mais, pour l’instant, c’est le club qui compte. »

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« Demain sera une formidable occasion pour nous de montrer ce dont nous sommes capables. C’est aussi une formidable occasion pour moi de jouer contre deux équipes qui comptent beaucoup à mes yeux », a ajouté le Néerlandais.

Kuyt réclame de la passion et compte sur le soutien de Kadikoy

Kuyt a écarté l’idée qu’il aurait préféré jouer à l’extérieur, affirmant que l’ambiance bouillante de Kadikoy serait le principal atout de Fenerbahce. « Non. Je veux voir Liverpool à Kadikoy. C’est une occasion énorme pour Fenerbahce, pour les joueurs. Nous avons un très bon plan et nous devons y croire », a déclaré Kuyt.

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« Si nous parvenons à le mettre en pratique avec passion et énergie... Nos supporters seront derrière nous, et ce sera notre plus grand avantage. »

« Personne parmi ceux qui aiment Fenerbahce n’est satisfait de la situation actuelle, mais demain représente une occasion énorme. Nous avons des joueurs qui ont remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde », a-t-il souligné.

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L’entraîneur intérimaire concentré uniquement sur le résultat sur le terrain

Interrogé sur sa situation à la tête de l’équipe, Kuyt a précisé que sa mission confiée par la direction portait sur les prochains matches, tout en exprimant sa pleine confiance envers les dirigeants du club. « Le club m’a demandé de prendre l’équipe en charge pour les matches contre Goztepe et Liverpool. J’espère que la soirée de demain sera une réussite », a expliqué Kuyt.

« J’ai une grande confiance en notre président. Quelle que soit sa décision, je suis sûr que ce sera la bonne. Je ne prends pas part à ce genre de discussions concernant les entraîneurs. »

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« Pour l’instant, je veux me concentrer sur le match de demain », a conclu Kuyt avant ses débuts d’entraîneur sur la scène européenne.