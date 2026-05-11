Le directeur technique Jordi Cruijff cherche activement un nouvel entraîneur. Selon Henk Spaan, l’annonce est imminente : l’Ajax aurait déjà trouvé un accord avec Míchel, le coach de Gérone. C’est ce que révèle la chronique publiée dans Het Parool.

Dans sa rubrique « Spaan donne des notes », il ne note pas un joueur de l’Ajax, mais Miguel Ángel Sánchez Muñoz, alias Míchel, à qui il attribue la note de 8.

Il écrit avoir reçu un appel vendredi dernier, qui aurait clairement indiqué que Míchel allait devenir le nouvel entraîneur des Amstellodamois. « Vendredi soir, j’ai reçu un appel. En bref : Míchel s’est mis d’accord avec l’Ajax il y a déjà une semaine. » Il garde toutefois une certaine réserve : « Je n’ai bien sûr pas pu vérifier », précise Spaan.

Spaan se dit séduit par le technicien de 50 ans, mais il note que ce dernier privilégie un gardien capable de jouer au sol. Un détail qui, selon lui, pourrait poser problème au regard de l’effectif actuel.

« Sur le plan tactique, il apprécie les gardiens qui participent à la construction du jeu. Dès que j’ai entendu cela, j’ai rayé le nom de Paes de ma liste, avec tout le respect que je lui dois », conclut Spaan.

Dès la semaine dernière, le nom de Míchel était déjà fortement associé au club ajacide. Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, Girona s’attendait à son départ et explorait déjà des options pour le remplacer.

Míchel a déjà entraîné le Rayo Vallecano, club où il a joué pendant dix-sept saisons. C’est avec cette équipe qu’il a obtenu sa première promotion en Liga, avant de rééditer cet exploit avec Huesca en 2020 puis avec Gérone en 2022. Avec Gérone, il a même atteint la Ligue des champions la saison dernière. Cette année, la situation est plus délicate : son équipe lutte pour éviter la relégation, un seul point au-dessus de la zone rouge, et a impérativement besoin d’un bon résultat lundi soir face à Vallecano.