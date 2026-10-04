Dani Carvajal a été proposé à plusieurs clubs de Serie A. Le latéral droit de 34 ans est sans club depuis son départ du Real Madrid, mais il n’a pas encore l’intention de mettre un terme à sa carrière.

Fabrizio Romano explique sur sa chaîne YouTube que plusieurs clubs italiens ont eu l’opportunité de recruter Carvajal librement. Pour l’instant, cela n’a toutefois pas débouché sur des négociations concrètes, selon le spécialiste des transferts.

Mundo Deportivo cite l’AC Milan comme destination possible. Le cador italien pourrait apprécier l’expérience de Carvajal, tandis qu’aucune indemnité de transfert ne devrait être versée pour le sextuple vainqueur de la Ligue des champions. Pour le moment, il n’est toutefois pas question d’un intérêt concret en provenance de Milan.

Carvajal a quitté le Real Madrid l’été dernier après 23 ans au club. Il est passé par le centre de formation de la Maison Blanche avant de disputer ensuite treize saisons avec l’équipe première. Le défenseur y a totalisé 450 matches officiels et remporté pas moins de 27 trophées.

L’Espagnol a reçu des offres venues notamment du Qatar après son départ, mais il a pour l’instant privilégié une nouvelle aventure en Europe. Des clubs d’Arabie saoudite et des États-Unis ont également déjà été associés à son nom.

Carvajal ne veut en tout cas pas encore arrêter le football. L’ancien capitaine du Real Madrid attend un projet qui lui plaise aussi bien sur le plan sportif que personnel et peut, en tant que joueur libre, signer un contrat même en dehors de la période habituelle des transferts.

Mundo Deportivo compare sa situation à celle de David Alaba. L’Autrichien non plus n’avait pas immédiatement trouvé de nouveau club l’été dernier après avoir quitté le Real Madrid, mais il s’était finalement engagé avec l’Udinese après la fermeture du marché des transferts.