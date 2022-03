L'humiliation du Clasico montre à quel point le Real Madrid a besoin de plus que de Kylian Mbappé

Les supporters du Real Madrid ont scandé "Où est Lionel Messi ?" devant le stade Santiago Bernabeu, avant d'aborder le Clasico de dimanche avec de grandes attentes. Ils étaient encore sous le coup de leur victoire 3-2 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, se moquant de leurs éternels rivaux pour avoir perdu le meilleur joueur de leur histoire, puis éliminant eux-mêmes Messi de l'Europe. Mais cet optimisme s'est transformé en un coup de massue de la part des Barcelonais de Xavi.

Ils sont partis en se demandant où était leur propre star, Luka Modric, et si les choses auraient été différentes si leur meilleur joueur et meilleur buteur, Karim Benzema, avait été en mesure de disputer ce match. La blessure de l'attaquant français a fait reculer le Real Madrid, et Carlo Ancelotti a déployé Luka Modric à la pointe d'un milieu de terrain en losange, avec les attaquants Vinicius Junior et Rodrygo tirant sur les côtés, laissant souvent le Croate dans une sorte de faux neuf.

Aucun recours en l'absence de Benzema

Cela ne lui convenait pas, et l'équipe locale s'est fait découper en tranches chirurgicales par Barcelone, le système madrilène ayant échoué. Xavi a obtenu son diplôme d'entraîneur sur un terrain qui s'est révélé fructueux pour lui au fil des ans. Pendant que le Catalan construit son équipe, le Real Madrid s'adoucit doucement sous la surface, son lent déclin étant masqué par des individus extrêmement talentueux.

Le Real Madrid pourrait bien remporter la Liga, puisqu'il possède neuf points d'avance sur le FC Séville, deuxième, à neuf journées de la fin du championnat, mais dimanche, ce n'est pas tant le signal d'alarme qui a été donné au Real Madrid que la sonnette d'alarme. Le Clasico 4-0 de Barcelone était dans la même veine que les performances du PSG contre Madrid, du moins les deux premières heures et demie du huitième de finale de la Ligue des champions, sans Benzema pour sauver la situation dans les 30 dernières minutes.

Son triplé contre le leader de la Ligue 1, précipité par une terrible erreur du gardien Gianluigi Donnarumma et exacerbé par la fragilité mentale de l'équipe de Mauricio Pochettino, a fait tomber la laine sur les yeux de nombreux supporters madrilènes. La défaite contre Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière a montré que le Real Madrid avait besoin de grands changements, mais cela a été oublié sous le bon départ d'Ancelotti.

"Madrid est un grand favori pour le Clasico", a écrit Tomas Roncero dans AS dimanche matin. "L'une des huit meilleures équipes de la Ligue des champions affronte l'une des huit meilleures de la Ligue Europa". C'est vrai, techniquement. Mais les performances de Madrid et de Barcelone au cours des dernières semaines ont raconté une histoire bien différente, qui s'est jouée douloureusement image par image devant les yeux des Madridistes.

"Les clasicos, c'est comme le jour de la marmotte", a ajouté Roncero, avec la fierté qui précède une chute très raide. "Pendant quatre ans, Madrid les a toujours gagnés". Alors que les supporters sortaient misérablement du stade, à l'exception d'un groupe de supporters barcelonais triomphants, l'ambiance avait changé. "Je suis très désolé et je suis très triste", a déclaré Ancelotti, se tenant pour responsable de la défaite. Et ce n'est pas sans raison.

Le Barça renaît de ses cendres sous Xavi

Le FC Barcelone a perdu son icône et son meilleur joueur en la personne de Lionel Messi, mais la reconstruction de Xavi a été efficace et minutieuse, tout en fonctionnant avec un budget considérablement réduit par rapport à ses prédécesseurs. Son équipe est basée sur des principes de jeu inébranlables et un système qui n'a pas besoin d'une star pour porter le fardeau.

En revanche, le Real Madrid est une équipe opportuniste qui ne frappe pas de son propre chef dans les grands matches, mais se base sur les erreurs de ses adversaires. C'est ce qui s'est passé contre le PSG, mais ils n'ont pas eu la moindre chance contre le FC Barcelone. Quand l'un des piliers de leur équipe manque, en Benzema, est mal placé, en Modric, ou n'est pas performant, comme ce fut le cas de David Alaba lors du Clasico, ils ont du mal.

"Nous devons parler de la tactique en interne", a déclaré le gardien Thibaut Courtois, parlant franchement et sincèrement après le match. "Cela n'a pas fonctionné, ce que nous avons fait dès le début du match, ou en deuxième mi-temps. Ils ont eu des occasions. Le résultat aurait pu être bien pire." L'arrivée de l'attaquant du PSG Kylian Mbappé cet été, qui semble proche d'un accord conclu, ne serait que le premier pas vers la création d'un Madrid fiable et solide.

Les milieux de terrain Fede Valverde et Eduardo Camavinga doivent avoir plus de chances de s'imposer, car Modric, 36 ans, ne peut pas durer éternellement. Benzema, 34 ans, est également encore à son meilleur niveau, mais il ne serait pas surprenant que cela change dans un avenir proche, étant donné son âge. L'arrière droit Dani Carvajal, 30 ans, est devenu un énorme problème pour le club, tandis que Lucas Vazquez, un ailier droit reconverti, n'est pas une option de premier choix à ce poste. La vente d'Achraf Hakimi à l'Inter en 2020 ressemble à une grave erreur, et Madrid devra y remédier cet été.

En vérité, le plus grand changement qu'ils doivent faire se situe peut-être sur leur banc. Carlo Ancelotti était un choix surprenant de manager après une campagne décevante à Everton et, malgré la domination de Madrid en championnat, il commence à donner raison aux soupçons initiaux. Il était un choix sûr pour Florentino Perez, mais maintenant que le FC Barcelone est dirigé par Xavi, redevenant des requins, après les époques flasques de Quique Setien et Ronald Koeman, il ne semble pas si sûr.

Le Real Madrid a besoin d'un entraîneur capable de se battre avec Xavi ; le Jose Mourinho de 2011 ou un Jurgen Klopp pour faire face au potentiel nouveau Pep Guardiola de Barcelone. Ancelotti n'a pas fait preuve de beaucoup de variation tactique auparavant, préférant s'en tenir au 4-3-3, puis contre Barcelone, il a adopté une approche totalement éparpillée. Casemiro et Camavinga se sont retrouvés en défense centrale à différents moments du match, avec une défense complètement désorganisée.

Gareth Bale n'a pas été retenu dans l'équipe, tandis que Mariano Diaz, moins en vue, a été bizarrement incorporé en seconde période. C'était le chaos. Barcelone se moque de Madrid, se joue d'eux sur le terrain, tandis que Xavi fait entrer cinq remplaçants, principalement pour qu'ils se sentent eux aussi partie prenante de la fête. Eric Garcia se moque de Vinicius, lui disant avec sarcasme qu'il gagnera le Ballon d'Or la saison prochaine.

Ce sont des mots que le défenseur de Barcelone pourrait, voire devrait, regretter, étant donné l'énorme potentiel de Vinicius, mais seulement si Madrid prend les bonnes décisions cet été. Et il y a de grandes décisions à prendre. Pour l'instant, et même si les Madrilènes remportent la Liga comme prévu, ils se dirigent dans la mauvaise direction.