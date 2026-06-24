Même si l’élimination est actée, l’histoire n’oublie pas ceux qui abdiquent sans lutter. C’est avec cette mise au point sans équivoque que le sélectionneur français Hervé Renard a lancé un appel à la fierté à ses joueurs, juste avant leur dernier match de Coupe du monde face aux Pays-Bas, les invitant à défendre « leur honneur » lors de cette soirée d’adieu.

Les Aigles de Carthage abordent cette rencontre sur une note mitigée : initialement venus en Amérique du Nord avec une défense hermétique – aucun but encaissé durant les qualifications – ils ont finalement concédé neuf buts en seulement deux sorties dans le groupe F.

Tout a commencé par une débâcle contre la Suède (défaite 5-1), entraînant le limogeage de l’entraîneur Sabri Lamouchi et l’arrivée de Renard pour colmater les brèches. Puis le scénario s’est répété face au Japon (0-4), éliminant officiellement les Aigles de Carthage de la compétition.

En conférence depresse, l’entraîneur a martelé : « Nous devons terminer ce tournoi de la meilleure manière possible. Le football exige de faire preuve de fierté même dans les circonstances les plus difficiles, et nous devons affronter ces situations avec dignité jusqu’au bout. »

L’entraîneur, qui a dirigé cinq sélections africaines, a ajouté : « J’espère que nous conserverons cette fierté et cette dignité demain face à la grande équipe des Pays-Bas. La Coupe du monde est un événement exceptionnel, et j’ai la chance d’en faire partie aujourd’hui. »

Renard a confié qu’il suivait la compétition au Sénégal lorsqu’un appel inattendu lui a proposé de succéder à Lamouchi, expliquant : « Même si cette joie est de courte durée, il faut savourer chaque instant. Il nous reste un match à jouer, et si nous faisons preuve de plus de cohésion et parvenons à tenir tête aux Pays-Bas, ce sera une magnifique récompense pour clôturer ce tournoi. »

Les Aigles de Carthage veulent éviter une nouvelle sortie de scène catastrophique et sauver l’honneur face aux « Moulins à vent néerlandais », dans un match qui pourrait bien être le dernier de Renard si celui-ci ne parvient pas à redonner de l’élan à sa troupe.