La tristesse a envahi le monde du football argentin après l'annonce du décès de Jorge Messi, père de la star argentine Lionel Messi, à l'âge de 68 ans, des suites d'une maladie, dans la ville de Rosario.

Des médias argentins, notamment le site « Infobae » et le journal « Olé », avaient publié plus tôt ce samedi la nouvelle du décès bouleversant du père du capitaine de l'Albiceleste.

Les clubs argentins de Newell's Old Boys et de Rosario Central, ainsi que la Confédération sud-américaine de football « Conmebol », ont fait part de leurs condoléances à la suite de la disparition de Jorge Messi, adressant des messages de soutien et de réconfort au capitaine de la sélection argentine et à sa famille en ces moments difficiles.

La Conmebol présente ses condoléances à Messi et à sa famille

La Conmebol a publié un message sur son compte officiel, déclarant : « La Conmebol déplore profondément le décès de Jorge Messi, père du footballeur argentin Lionel Messi. »

La Confédération continentale a ajouté : « Nous accompagnons Lionel, sa famille, ses amis et ses proches avec respect et affection en ce moment de profonde tristesse. Que Dieu ait son âme. »

Newell's Old Boys rend hommage à l'un des plus grands soutiens de Messi

De son côté, le club de Newell's Old Boys a rendu hommage à Jorge Messi, rappelant sa relation particulière avec le club dont le père de la star argentine était supporter, ainsi que le rôle majeur qu'il a joué dans la carrière de son fils depuis ses débuts.

Le club a déclaré dans un communiqué : « Le club de Newell's Old Boys dit adieu avec une profonde tristesse et un vif regret à Jorge Messi, décédé à l'âge de 68 ans dans la ville de Rosario. »

Le club a souligné que Jorge était « un supporter reconnu de Newell's, un homme d'affaires et le père du capitaine de la sélection argentine, Lionel Andrés Messi ».

« Il a été le pilier qui a soutenu sa carrière »

Newell's a salué le rôle qu'a joué Jorge, aux côtés de son épouse Celia Cuccittini, dans la carrière de son fils, estimant qu'il a été l'une des personnes les plus importantes derrière Messi depuis ses premiers pas jusqu'à son accession au sommet du football mondial.

Le club a déclaré : « Jorge a été le pilier et la personne qui, avec vision, rigueur et affection, a soutenu la carrière de Lionel, aux côtés de son épouse Celia Cuccittini. »

Il a ajouté : « Sa présence permanente et son leadership en coulisses ont été des éléments essentiels dans le soutien de chacun des pas de Lionel, depuis ses débuts à Malvinas jusqu'à son accession au sommet de la gloire dans le football mondial. »

Newell's a adressé un message émouvant à Jorge, déclarant : « Merci de lui avoir appris à aimer ces couleurs », en référence à l'attachement de la famille Messi au club argentin.

Le club a conclu son communiqué en adressant un message de réconfort à Celia, Lionel et ses frères et sœurs Rodrigo, Matías et María Sol, ainsi qu'à tous les membres de la famille et aux proches, avant de dire adieu à Jorge Messi par des mots émouvants : « Adieu pour toujours, leproso. »

Les messages de condoléances se sont également multipliés de la part de différents clubs et instances sportives. Le club de Rosario Central a exprimé sa profonde tristesse à la suite du décès de Jorge Messi, adressant des sentiments de respect et de réconfort à Lionel Messi, à sa famille et à tous ses proches en cette douloureuse circonstance, souhaitant au défunt le repos et la paix.

Le compte officiel en langue anglaise du championnat de France de Ligue 1 a également rendu hommage au père de Messi, exprimant sa solidarité avec Messi, sa famille et ses proches, et présentant ses sincères condoléances après le décès du père de la star du football argentin à l'âge de 68 ans.

Le père de Messi : un compagnon dans la fabrique d'une légende

L'importance de Jorge Messi dans la vie de son fils dépasse le simple fait d'être son père, car il a été l'un des plus grands soutiens de sa carrière footballistique et a assumé pendant de longues périodes la responsabilité de gérer ses affaires et de le représenter dans de nombreuses négociations importantes tout au long de sa carrière professionnelle.

Jorge était présent aux côtés de Messi depuis ses toutes premières années, avant que le talent de l'enfant venu de Rosario ne se transforme en l'une des plus grandes carrières de l'histoire du football, jusqu'à son sacre en Coupe du monde 2022 avec l'Argentine.

Jorge s'était exprimé à plusieurs reprises sur le talent de son fils, faisant part de son admiration pour sa capacité exceptionnelle à manier le ballon, et affirmant qu'il ne s'attendait pas, à ses débuts, à ce que Lionel atteigne un tel niveau mondial.

Il convient de noter que, jusqu'à présent, la famille Messi n'a publié aucun communiqué officiel pour confirmer la nouvelle du décès.