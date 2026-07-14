Xavier Rousseau, chef cuisinier des Bleus depuis 2017, dévoile les coulisses de sa relation avec les stars tricolores qu’il accompagne depuis près de dix ans, et analyse son rôle dans le sacre mondial de 2018 en Russie.

Loin des projecteurs des stades et des objectifs des caméras, certaines personnes jouent un rôle déterminant dans le succès des grandes équipes nationales… Au sein du camp de la France, le nom de Xavier Rousseau se détache : c’est le chef chargé de l’alimentation des joueurs, et l’homme en qui Kylian Mbappé a confiance depuis qu’il a rejoint la sélection à l’âge de dix-sept ans.

« Au fil des années, une relation particulière se tisse avec certains joueurs », explique Rousseau dans une interview accordée au magazine « Actu Paris ». « J’ai vu Mbappé rejoindre la sélection à l’âge de 17 ans. Le secret ne réside pas seulement dans une alimentation équilibrée, mais aussi dans une cuisine intelligente. »

Il surveille de près l’apport calorique des joueurs et veille à ce que chaque assiette serve la performance. Lors de la Coupe du monde 2018, il a été honoré avec le reste du staff en recevant une médaille de vainqueur après le sacre français.

Sa carrière a basculé lors d’un simple coup de fil : alors qu’il s’apprêtait à partir étudier aux îles Canaries, le restaurant de luxe « Pavillon Ledoyen », sur les Champs-Élysées, lui a proposé un poste.

Il se souvient : « Je vivais dans une chambre de 10 mètres carrés à deux pas du restaurant et je travaillais sans relâche, matin et soir. »

Il enchaîne ensuite plusieurs établissements parisiens, puis devient chef au complexe de tennis Roland-Garros et à l’hippodrome de Vincennes, élargissant au passage son réseau. En 2017, la Fédération française de football lui confie les fourneaux des Bleus.

Depuis neuf ans, il veille à un régime alimentaire rigoureux pour chaque compétition, tissant au passage un lien solide avec Paul Pogba lors du Mondial 2018 et récoltant l’estime constante de Kylian Mbappé, qui ne manque jamais de le féliciter.

Considéré comme l’un des chefs les plus en vue de France, Russo voit son contrat renouvelé chaque année par la Fédération. « Il n’y a personne d’aussi doué que lui en France », assurent les responsables, tandis que le secret de ses recettes demeure précieusement gardé comme un trésor.