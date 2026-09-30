La sélection espagnole a signé sa deuxième victoire en Ligue des nations, cette fois aux dépens de la Croatie, hier mardi, sur le score de 4-1, au stade Ramón Sánchez-Pizjuán, grâce à la prestation remarquable du jeune joueur Lamine Yamal, âgé de 19 ans.

Le joueur du Barça a été l'homme du match, inscrivant les premier et troisième buts de la sélection espagnole et délivrant la passe décisive sur le deuxième but, marqué par Marc Pubill.

La rencontre s'est transformée en une soirée mémorable pour le jeune prodige du Barça, qui a quitté la pelouse à la 68e minute sous une salve d'applaudissements, plus de 40 000 personnes s'étant levées au stade Sánchez-Pizjuán pour saluer Lamine Yamal.

Mais cette soirée a apporté avec elle des moments particuliers pour le joueur du Barça.

Selon le journal « Mundo Deportivo », à l'approche de la fin de la première mi-temps, Ivan Perišić (37 ans), qui était conscient de ce que faisait Lamine sur le terrain et de l'influence du jeune joueur espagnol, a réclamé son maillot.

Le Croate voulait emporter avec lui un souvenir particulier du match, et Lamine a accepté : ils ont échangé leurs maillots.

À la fin du match, un second échange a eu lieu. Lamine s'est approché de Luka Modrić (41 ans), l'une des légendes de la sélection croate, et ils sont convenus d'échanger leurs maillots.

Lamine voulait obtenir le maillot du milieu de terrain qui a été pendant de longues années une star du football mondial et qui a remporté le Ballon d'or en 2018.

Le Croate, lui, conservera le maillot de l'un des plus grands talents du football d'aujourd'hui.

Les deux maillots ont une destination bien précise : le musée personnel de Lamine Yamal, où le joueur du Barça conserve une collection de maillots de certaines des plus grandes stars du football de l'histoire, des pièces rares rassemblées au cours de ses premières années en tant que joueur professionnel.

Parmi elles figure une pièce tout à fait particulière : le maillot du FC Barcelone qui appartenait à Diego Armando Maradona, et que l'Argentin a porté durant sa période au club.