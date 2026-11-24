Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Malgré les nombreuses blessures et le feuilleton Harry Kane, le cas Jamal Musiala éclipse tout au Bayern Munich. Le puissant conseil de surveillance s’oppose publiquement à l’entourage du joueur, avec lequel le club entretenait pourtant une relation de confiance. Mais qui est l’homme au cœur de ce conflit ?

La situation est claire depuis vendredi : lorsque Karl-Heinz Rummenigge s’est présenté devant la caméra de Sky en marge du match à domicile du Bayern contre le 1. FC Cologne (1-1) pour parler du cas Jamal Musiala , il a levé les derniers voiles que le président d’honneur Uli Hoeneß et le directeur général Jan-Christian Dreesen avaient tenté de retirer plus délicatement. Les propos de Rummenigge, eux, étaient clairs et sans équivoque :

Il est peu probable que Jamal Musiala retrouve rapidement une forme optimale malgré son dysfonctionnement neuronal, qui provoque de brefs évanouissements à intervalles irréguliers. Il est également incertain qu’il redevienne un jour le « Magic Musiala » d’autrefois. Il faut donc adapter le contrat astronomique signé en février 2025 par le joueur de 23 ans, qui lui garantit un salaire annuel de base estimé à 25 millions d’euros.

Le secret était éventé. Dans les semaines et les jours précédents, Hoeneß et Dreesen avaient encore observé une certaine retenue, parlant d’un « dilemme » pour toutes les parties. « Imaginez que le Bayern remette maintenant son contrat en question », avait par exemple simplement laissé entendre Hoeneß . Il avait ainsi semé les premiers indices de ce que Rummenigge allait dire sans détour près de deux semaines plus tard.

Getty Images

Uli Hoeneß et le « gentlemen’s agreement » : l’enjeu du conflit avec les conseillers de Musiala

C’est précisément ce qui est désormais en jeu. Le club le plus titré d’Allemagne s’appuie sur un « gentlemen’s agreement » qui, selon la Süddeutsche Zeitung, aurait été conclu l’été dernier au Tegernsee entre Hoeneß et Christian Schmid, le conseiller de Musiala. Hoeneß estime avoir passé cet accord après le diagnostic, mais avant les premiers malaises publics du joueur lors des matches amicaux contre le RB Leipzig et Heidenheim .

Publicité Publicité

Du moins, Hoeneß considère qu’il existe un accord oral prévoyant de se réunir pour adapter le contrat de Musiala si sa maladie l’empêchait de retrouver son niveau antérieur. Aux yeux du Bayern, ce stade semble désormais atteint.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

D’autant qu’un article du Stern suggère que les membres du conseil de surveillance, dont Hoeneß et Rummenigge, soupçonnent l’entourage de Musiala de ne pas les avoir suffisamment informés de l’état de santé réel du joueur et même d’avoir délibérément dissimulé certains détails précis.

Lundi de la semaine dernière, Musiala aurait de nouveau subi une absence pendant l’entraînement collectif. Le conseil de surveillance n’en aurait été informé que dans le courant de la semaine et se serait finalement senti contraint d’intervenir publiquement de manière aussi radicale. Cela tient aussi au silence de la direction sportive, notamment du directeur sportif Max Eberl, auquel Hoeneß aurait reproché en interne, sans mâcher ses mots, six mois d’« inaction » dans ce dossier .

Publicité

Dans les faits, Musiala traverse une saison noire : il n’a été titulaire qu’à deux reprises, compte deux buts et une passe décisive et a été écarté pendant des mois par une mystérieuse blessure musculaire, alors que le club ne parlait officiellement que d’une « petite déchirure de fibres musculaires ».

Selon SID, pour Schmid, le conseiller de Musiala, l’accord avec Hoeneß prévoyait « seulement » de poursuivre les discussions si l’état du joueur ne s’améliorait pas. Ce sont précisément ces discussions que les dirigeants bavarois Hoeneß, Rummenigge et Dreesen semblaient désormais vouloir provoquer par leurs déclarations publiques.

Publicité

Mardi, Schmid et Tobias Altschäffl, ancien journaliste en chef chargé du Bayern pour le groupe Axel Springer et désormais membre de l’équipe de conseillers de Musiala, se sont rendus à la Säbener Straße pour discuter de la situation avec le directeur général Dreesen et le président Herbert Hainer.

Qui est le conseiller de Jamal Musiala et quels sont ses liens avec le Bayern Munich ?

C’était l’une des rares apparitions publiques de Schmid. Avocat et directeur de l’agence de conseil 11WINS, il est l’interlocuteur principal de Musiala, mais agit habituellement exclusivement dans l’ombre et fuit les projecteurs. Avec sa propre marque, SW/SIDELINE, il conseille aussi des entraîneurs et des dirigeants. Sandro Wagner figure par exemple parmi ses clients depuis 2026.

Publicité

Une source anonyme, présentée comme proche du milieu, le décrit dans l’article sensible publié mardi par le Stern comme « froid et sans scrupules », mais aussi comme quelqu’un qui connaît manifestement parfaitement son métier. Le contrat négocié par Schmid pour Musiala en février de l’année dernière aurait été un « chef-d’œuvre » du point de vue du joueur.

Une appréciation que Philipp Schneider, de la Süddeutsche Zeitung, conforte indirectement lundi dans le podcast maison « Und nun zum Sport ». Selon la SZ, le contrat permet même au joueur offensif, si éprouvé ces derniers temps, de toucher jusqu’à 30 millions d’euros par an grâce à diverses clauses complexes et à des « accords annexes » que, d’après Schneider, « le Bayern lui-même n’avait alors effectivement pas compris dans les moindres détails ».

Publicité

Cela pourrait notamment concerner la clause inhabituelle de maintien du salaire que Schmid avait négociée avec Eberl et le Bayern en cas de maladie ou de blessure de Musiala. Le club le plus titré d’Allemagne est en effet tenu de maintenir le salaire pendant six mois, et non pendant les six semaines habituelles. Selon le Stern, cela nourrirait désormais chez les dirigeants bavarois le soupçon que Musiala souffrait peut-être déjà de cette maladie avant de signer son contrat.

Selon le Stern, il y aurait par exemple « des personnes au Bayern » qui se demandent si le grave accident de la route causé par Musiala en avril 2025, alors qu’il roulait à 194 km/h , était déjà lié à son dysfonctionnement neuronal. Musiala aurait connu pour la première fois un épisode de ce type au sein de l’équipe, avant le match de Ligue des champions du 7 avril de la saison dernière contre le Real Madrid. Le Stern laisse sans réponse la question de savoir si l’entourage de Musiala avait communiqué au Bayern toutes les informations médicales dont il disposait avant la signature.

Publicité

Selon TZ, le Bayern serait également préoccupé par le fait que les deux neurologues qui soignent Musiala ont été choisis et sont rémunérés par l’entourage du joueur, sans qu’un médecin du club ait pu examiner en détail le diagnostic.

S’il s’avérait que l’entourage de Musiala a dissimulé des informations médicales importantes avant la prolongation, les conséquences pourraient être lourdes pour l’agence de Schmid, qui entretient pourtant depuis des années de bonnes relations de confiance avec le Bayern. Une telle affaire nuirait en effet à ses activités, pourtant florissantes, en remettant en cause l’intégrité des représentants du joueur.

Publicité

Musiala est peut-être le plus connu des joueurs de Bundesliga représentés par 11WINS, mais il est loin d’être le seul à jouir d’une solide réputation, ni le seul à avoir des liens avec le Bayern. C’est pourquoi les relations entre Schmid et le club munichois ont toujours été décrites comme bonnes et fondées sur la confiance.

Parmi eux figurent, pour ne citer que quelques noms, Can Uzun et Robin Koch de l’Eintracht Francfort, Maximilian Beier du Borussia Dortmund, Nicolo Tresoldi, très convoité à l’international, ainsi que l’ancien joyau du Bayern Paul Wanner, qui joue désormais au PSV Eindhoven. Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher et Wisdom Mike ont tous un passé au Bayern ou, dans le cas de Buchmann, y sont même encore sous contrat. Il y a aussi Kennet Eichhorn du Bayer Leverkusen.

Getty Images

Publicité

Le Bayern et les joueurs de Schmid : l’un a divisé la direction, un autre est devenu une aubaine

Ce dernier, comme Musiala, est principalement suivi par Schmid et avait déjà provoqué des dissensions internes chez le club le plus titré d’Allemagne l’été dernier.

Alors que le directeur sportif Eberl avait fait d’Eichhorn, âgé de 16 ans à l’époque, sa cible prioritaire et voulait absolument recruter ce milieu axial très doué en activant sa clause libératoire, estimée entre 9 et 12 millions d’euros, Hoeneß et Rummenigge y auraient opposé leur veto, selon kicker. Outre l’indemnité de transfert à verser au Hertha Berlin, l’agence de Schmid aurait en effet réclamé une généreuse prime à la signature de dix millions d’euros pour Eichhorn. Pour un joueur qui n’avait alors que 16 ans et seulement 19 matches professionnels à son actif. Hoeneß qualifierait probablement cela de « folie ».

Publicité

Eichhorn a finalement rejoint le Bayer Leverkusen, sans disputer le moindre match pour le club jusqu’à présent. En raison d’une maladie métabolique diagnostiquée à la suite d’une grave infection gastro-intestinale , Eichhorn a d’abord dû être hospitalisé et suit désormais un programme de reprise. Il devrait faire ses débuts à Leverkusen après le Nouvel An.

Une fois, la rupture totalement inattendue entre un joueur et l’agence de Schmid s’est même révélée être une aubaine pour le Bayern. Car si Leroy Sane n’avait pas décidé en mai 2025 de se faire désormais représenter par Pini Zahavi plutôt que par Schmid, il aurait très probablement obtenu des Munichois un tout nouveau contrat de trois ans assorti d’un salaire annuel. « Il ne manque plus que la signature. Nous aimerions le faire, Leroy aussi », avait alors déclaré Eberl, avant d’être détrompé quelques heures plus tard.

Publicité

Une aubaine imprévue pour le club, qu’aucune des parties ne souhaitait vraiment. Si Sane était resté, Lennart Karl, par exemple, aurait probablement vu son chemin vers l’équipe première et son éclosion lors de sa formidable première saison barrés. De son côté, Sane aurait peut-être livré des prestations semblables à celles qu’il réalise aujourd’hui à Galatasaray. Le joueur, désormais âgé de 30 ans, y avait rejoint le club sans indemnité de transfert. L’immense enthousiasme suscité par son arrivée a toutefois laissé place à une grande frustration chez les supporters . En 16 matches officiels, Sane n’a actuellement été impliqué dans aucun but.