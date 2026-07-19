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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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L'homme de la finale… Emiliano prive l'Espagne d'une victoire historique

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
E. Martinez
Espagne
Argentine

L'équipe d'Espagne a remporté la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire, après sa victoire palpitante contre l'Argentine, sur le score de 1-0, à l'issue des prolongations.

Les Argentins n’ont pas réussi à contenir les « Matadors » pendant les 120 minutes de la rencontre.

Le gardien argentin Emiliano Martínez s’est toutefois révélé le grand héros de la rencontre en repoussant une avalanche d’occasions dangereuses.

Pendant 90 minutes, l’Argentine n’a pas cadré le moindre tir, tandis que les Espagnols ont tenté leur chance à 14 reprises vers les cages d’Emiliano.

Le portier argentin s’est illustré dès les premières minutes en repoussant les assauts répétés de la Roja.

Lamine Yamal a failli surprendre Emiliano d’un tir puissant dès la 5^e minute, mais le gardien du Tango a répondu présent.

À la 39e minute, Oyarzabal a décoché une frappe puissante des 20 mètres, mais le gardien a capté le ballon avec autorité.

À la 66^e, il a repoussé une tête puissante du remplaçant Ferran Torres, puis il a de nouveau sorti un arrêt décisif face à Pau Cobarsi à la 77^e.

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