L'homme de l'impossible : le président de l'Argentine fait ses adieux à Messi

L'annonce de la retraite internationale de Lionel Messi avec la sélection argentine n'est pas passée comme un événement sportif ordinaire dans son pays, son écho s'étant rapidement propagé jusqu'aux plus hauts sommets de l'État.

Le président argentin Javier Milei s'est mêlé aux adieux à la légende de l'Argentine par un message concis empreint d'une grande reconnaissance envers le capitaine de l'Albiceleste, auteur des plus grands exploits du football argentin moderne.

Milei a publié sur son compte Instagram une photo de Messi saluant les supporters, avec ce commentaire : « Merci beaucoup, l'homme de l'impossible ».









Le message du président argentin est intervenu quelques heures après l'annonce par Messi de sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale, à travers un message émouvant dans lequel il a affirmé que cette décision n'avait pas été facile, mais qu'elle était le fruit d'une longue réflexion et de la conviction que le moment était venu de laisser la place à une nouvelle génération de joueurs.

Messi a déclaré dans une partie de son message : « J'ai donné tout ce que j'avais, et je n'ai plus rien à offrir, d'autant qu'il existe un groupe de jeunes joueurs formidables qui méritent d'avoir leur chance ».