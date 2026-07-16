La malédiction qui frappe les sélectionneurs étrangers en Coupe du monde s'est poursuivie : l'Allemand Thomas Tuchel n'a pas réussi à qualifier l'Angleterre pour la finale de l'édition 2026, après sa défaite 1-2 face à l’Argentine en demi-finale, maintenant le titre mondial hors de portée des équipes coachées par un sélectionneur étranger.

Mercredi soir, au stade d’Atlanta, les Three Lions avaient pourtant ouvert le score avant de voir l’Albiceleste renverser la vapeur et composter son billet pour la finale, où elle défiera l’Espagne, désireuse de reconquérir le titre mondial seize ans après son dernier sacre.

Une règle historique toujours d’actualité

Malgré l’évolution considérable du football mondial, la Coupe du monde conserve une règle intacte depuis l’édition inaugurale de 1930 : aucune équipe n’a jamais conquis le titre sous la houlette d’un sélectionneur étranger.

Avec l’élimination de l’Angleterre, la finale oppose désormais deux équipes menées par des sélectionneurs nationaux : l’Argentin Lionel Scaloni chez les « Tangos » et l’Espagnol Luis de la Fuente chez « La Roja ».

Tuchel était le dernier entraîneur étranger du tournoi à pouvoir mettre fin à cette série historique, mais il a échoué après la défaite face au tenant du titre.

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Une présence record qui n’a rien changé à la tendance.

L’édition 2026 a connu une participation sans précédent d’entraîneurs étrangers, puisque 26 sélectionneurs étrangers ont dirigé leur équipe nationale, soit 54 % des 48 formations engagées, contre seulement 9 sur 32 (28 %) lors du Mondial 2022 au Qatar.

Avant le coup d’envoi, la tendance semblait pourtant pouvoir s’inverser : dix de ces sélections figuraient parmi les 25 meilleures nations au classement mondial.

Les cadors éliminés prématurément

Pourtant, la compétition a rapidement éliminé plusieurs des plus grands entraîneurs étrangers, à commencer par l’Italien Carlo Ancelotti avec le Brésil et l’Espagnol Roberto Martínez avec le Portugal, après que ces deux équipes ont été éliminées en huitièmes de finale.

Avec leur élimination, tous les espoirs des entraîneurs étrangers reposaient alors sur Tuchel, avant de s’évanouir à leur tour lorsque l’Angleterre a chuté face à l’Argentine.

Ainsi, l’histoire confirme l’une de ses règles les plus immuables : la Coupe du monde refuse toujours de couronner une équipe dirigée par un entraîneur étranger, malgré leur présence croissante lors des dernières éditions.