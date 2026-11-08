L'équipe nationale saoudienne dispute deux rencontres amicales durant son stage dans la capitale qatarie, Doha, où elle affronte son homologue sud-coréenne le 13 novembre, avant de rencontrer l'Ouzbékistan le 17 du même mois, dans le cadre du stage qui débute ce dimanche, en parallèle de la trêve internationale.

L'historique des confrontations fait état d'un grand équilibre dans les résultats des matches entre l'Arabie saoudite et la Corée du Sud, les deux sélections s'étant affrontées à 18 reprises par le passé, l'Arabie saoudite ayant remporté 4 de ces rencontres, contre 5 victoires pour la Corée du Sud, tandis que 9 matches se sont soldés par un match nul, selon le journal « Asharq Al-Awsat » saoudien.

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En revanche, l'équipe nationale saoudienne possède l'avantage dans son bilan face à l'Ouzbékistan, les deux formations s'étant rencontrées à 12 reprises, l'Arabie saoudite l'ayant emporté dans 7 d'entre elles, contre 4 victoires pour la sélection ouzbèke, tandis qu'un match s'est terminé sur un nul.

Ces deux matches revêtent également une importance statistique supplémentaire pour l'équipe nationale saoudienne, puisque le nombre de rencontres qu'elle aura disputées sur le sol qatari atteindra 60 à l'issue du stage, après avoir joué 58 confrontations auparavant au Qatar, au cours desquelles elle a obtenu 26 victoires et 10 matches nuls, contre 22 défaites.

Les deux rencontres se déroulent au stade Khalifa bin Hamad, l'enceinte du club qatari d'Al-Sadd.