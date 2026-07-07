« L'histoire ne s'écrit pas toujours à coups d'exploits »… Hafiz Draji réconforte Cristiano avec des mots émouvants

Le commentateur algérien Hafiz Draji a tenu à réconforter la légende portugaise Cristiano Ronaldo après l’élimination de son équipe en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, dimanche dernier.

Cette édition marquait sa dernière participation à la Coupe du monde, comme il l’a lui-même confirmé.

Le « Don » n’a donc pas réussi à soulever le seul trophée manquant à son palmarès.

Sur son compte « X », le commentateur a écrit : « Après Luka Modrić, Neymar, Manuel Neuer et Riyad Mahrez, c’est au tour de Cristiano Ronaldo… Une autre légende quitte la dernière Coupe du monde de sa carrière sans avoir soulevé le trophée tant convoité. »

Il a ajouté : « Un destin partagé par d’autres légendes du ballon rond, telles que Johan Cruyff, Paolo Maldini, Ferenc Puskás, Roberto Baggio ou Marco van Basten, qui ont marqué l’histoire du football sans jamais soulever le Saint Graal. »

Et il a conclu : « Tel est le football… Il offre la gloire à certains et en prive d’autres grands noms… Car l’histoire ne s’écrit pas toujours uniquement à travers les titres, mais aussi grâce à l’empreinte inoubliable laissée par les joueurs. »







