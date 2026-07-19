L'Espagne a réalisé un exploit rare lors de la Coupe du monde 2026 : elle n'a jamais été menée au score, ne serait-ce qu'une minute, au cours de ses sept matchs.

Selon les données d’Opta, seules deux équipes ont jusqu’ici remporté la Coupe du monde sans jamais être menées au score : l’Italie en 1938 et 1982, et l’Allemagne en 1990.

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Opta précise par ailleurs que l’équipe qui a ouvert le score en finale a soulevé le trophée à six des sept dernières éditions ; seule exception, la finale 2006 où la France avait été tenue en échec par l’Italie (1-1) avant de s’incliner aux tirs au but.

L’Argentine a atteint la finale de la Coupe du monde 2026 en terminant en tête de son groupe, puis en éliminant le Cap-Vert (3-2) au premier tour à élimination directe, l’Égypte (3-2) en huitièmes, la Suisse (3-1) en quarts et l’Angleterre (2-1) en demi-finales.

L’Espagne, de son côté, a terminé en tête de son groupe, puis a éliminé l’Autriche (3-0) au premier tour à élimination directe, le Portugal (1-0) en huitièmes, avant de dominer la Belgique (2-1) en quarts et la France (2-0) en demi-finale.

L’Argentine de Lionel Scaloni vise un quatrième sacre mondial après 1978, 1986 et 2022, tandis que l’Espagne espère un deuxième titre, huit ans après son unique victoire en 2010.



