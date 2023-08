L'histoire jusqu'à présent : Tout ce que vous devez savoir sur Gamers8 : The Land of Heroes

Le plus grand festival de jeux et d'esports au monde, Gamers8, entame sa deuxième édition avec un programme passionnant. publireportage.

Après l'événement inaugural spectaculaire de l'année dernière, Gamers8, le plus grand festival de jeux et d'esports au monde, a fait un retour fulgurant sous les feux de la rampe avec sa deuxième édition très attendue, surprenant le public et captivant le monde entier avec un programme de tournois et de divertissements plein d'action.

Quatre semaines après le lancement de la saison, et avec quatre autres à venir, nous revenons sur ce qui s'est passé jusqu'à présent avec l'aide d'Ahmed Albishri, directeur général adjoint de SEF et responsable de la saison Gamers8 : The Land of Heroes. Voici ce qu'il faut savoir :



Accueilli dans les locaux ultramodernes du Boulevard Riyadh City, le festival de huit semaines a débuté le 6 juillet et était destiné à devenir une nouvelle référence pour les jeux et les sports électroniques à l'échelle mondiale. Avec une cagnotte totale de plus de 45 millions de dollars, soit le triple du grand prix offert l'année dernière, les meilleurs joueurs et franchises de la planète sont venus en Arabie saoudite en quête de gloire et de suprématie mondiale. La capitale du Royaume est devenue depuis un champ de bataille exaltant pour les compétiteurs comme pour les fans.



"Gamers8 se présente fièrement comme le sommet inégalé des festivals de jeux et d'esports à l'échelle internationale et nous étions déterminés à tirer parti du succès de l'année dernière", a déclaré Albishri. "C'est pourquoi nous avons présenté un programme extraordinaire de 15 tournois comprenant 12 titres renommés et certains des jeux les plus populaires de l'histoire.



"À mi-parcours d'une saison déjà inoubliable, nous avons vu six compétitions d'élite qui ont vraiment incarné tout ce que Gamers représente - stimuler l'industrie de l'esport, profiler et développer les talents, fournir des divertissements inédits et créer un hub mondial du jeu ici en Arabie saoudite."



La superproduction d'esports et de jeux a commencé par Fortnite, le sensationnel jeu de bataille royale et de survie. Le tournoi de quatre jours a accueilli 44 duos qui se sont disputés leur part de la cagnotte de 2 millions de dollars. Les Polonais Kami et Japko ont remporté le premier prix, d'une valeur de 500 000 dollars.



Parallèlement à Fortnite, le week-end d'ouverture a vu la légendaire série de combat en 3D TEKKEN faire ses débuts sur Gamers8 avec la TEKKEN 7 Nations Cup. Seize équipes issues de 16 pays se sont affrontées dans des combats cinématiques scénarisés et des duels intenses à trois contre trois pour tenter de remporter la cagnotte de 500 000 $. Arslan, Khan et Atif du Pakistan ont remporté la victoire en battant la Corée du Sud 3 à 2 en finale.



FIFA est une autre des franchises les plus vendues au monde à avoir fait son apparition à Gamers8 pour la première fois, avec trois tournois FIFA 23 distincts. Les Allemands de RBLZ Gaming ont battu leurs homologues européens de FUTWIZ 3 à 2 en finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA pour remporter le tournoi d'un million de dollars, tandis que le Brésil a remporté la Coupe des Nations de la FIFA en battant les Pays-Bas 3 à 2 en finale pour un montant de 120 000 dollars. Les Pays-Bas ont toutefois remporté la Coupe du Monde de la FIFA en battant l'Australie à l'issue d'une séance de tirs au but spectaculaire.



L'inclusion de nouveaux titres à Gamers8 : The Land of Heroes témoigne de l'évolution du festival en si peu de temps. Cependant, l'héritage de son prédécesseur, Gamers8 : Your Portal to the Next World, n'a pas été oublié, d'où le retour des tournois si brillamment accueillis la dernière fois.



Parmi eux, le PUBG Mobile World Invitational. Ce tournoi d'une valeur de 2 millions de dollars a mis aux prises 24 des meilleures équipes de la planète. Vampire Esports a remporté la compétition et le premier prix de 500 000 dollars. Tom Clancy's Rainbow Six Siege est également revenu et Team BDS est sorti vainqueur d'un autre tournoi de jeu de tir tactique palpitant d'une valeur de 2 millions de dollars. Le Dota2 Riyadh Masters a également fait son retour dans l'événement principal de Gamers8, avec une cagnotte stupéfiante de 15 millions de dollars.



Ailleurs, des concerts de musique ont également ravi les festivaliers. La chanteuse saoudienne Rabeh Sager a été la tête d'affiche du concert de la semaine 1, aux côtés d'Alan Walker, Tiwa Savage et Vinyl Mode. Ce début sensationnel a été suivi par Macklemore, R3HAB, Hamaki et DJ Sharkk lors de la semaine 2.



Afrojack, WEGZ, Shaolin, Moayad Alnfaiee et Dafencii ont fait vibrer les foules sept jours plus tard, et Imagine Dragons a été la tête d'affiche du concert de la semaine 4 avec Mishaal Tamer, le groupe jordanien Autostrad et DJ Loush, originaire d'Arabie saoudite, le 28 juillet.



"Les quatre premières semaines ont été incroyables, préparant le terrain pour la suite et laissant Gamers8 : The Land of Heroes parfaitement prêt à continuer de ravir les spectateurs et tous ceux qui suivent l'événement en ligne", a déclaré M. Albishri.



"Nous sommes incroyablement excités par les semaines à venir, alors que les fans continuent de regarder les équipes d'esports d'élite du monde, d'assister à des expériences immersives, d'assister à des performances d'artistes musicaux de premier plan, de profiter d'activités et d'attractions, d'en apprendre davantage sur la création de jeux vidéo, et bien d'autres choses encore."



L'édition 2022 de Gamers8 a été visitée par plus de 1,4 million de visiteurs et regardée par plus de 132 millions de personnes à travers le monde. Cette année, plus de 2,5 millions de visiteurs sont attendus avec des tournois esports dont StarCraft II, Street Fighter 6, PUBG Global Series 2, CS:GO, et Rocket League à venir.Gamers8 : The Land of Heroes se termine par le Next World Forum, un forum sur les jeux et les sports électroniques qui se tiendra au Four Seasons Hotel Riyadh au Kingdom Center les 30 et 31 août et qui réunira des leaders du secteur et des experts du monde entier.



Pour plus d'informations sur Gamers8 et pour savoir où vous pouvez vous connecter, consultez le site officiel.Vous pouvez également suivre toute l'action en direct sur la chaîne Twitch de Gamers8 , où les principales attractions du tournoi sont retransmises à un public mondial.