Tous les regards se tournent, ce jeudi, vers la ville suisse de Lausanne, où la bataille juridique autour de l'identité du vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre dans une phase décisive, avec la comparution des fédérations marocaine et sénégalaise et de la Confédération africaine de football, la « CAF », devant le Tribunal arbitral du sport, le « TAS ».

Les milieux sportifs au Maroc et au Sénégal attendent de voir ce qui ressortira de l'audience, dans une affaire qui remonte à un scénario spectaculaire survenu lors de la finale de la compétition, lorsque les joueurs de la sélection sénégalaise ont quitté la pelouse avant de revenir pour terminer la rencontre, laquelle s'est achevée par leur victoire sur le Maroc en prolongation.

Le Tribunal arbitral du sport soumet à trois arbitres les arguments de toutes les parties, dans la conscience que l'affaire revêt un caractère exceptionnel, dès lors qu'il lui revient de trancher entre deux résultats contradictoires : un résultat acquis sur le terrain, et une décision juridique rendue par la suite considérant le Sénégal comme perdant par forfait et accordant la victoire au Maroc sur le score de 3-0.

Le Maroc s'accroche à l'application du règlement de la « CAF »

La position marocaine repose sur une lecture stricte du règlement de la Confédération africaine, puisqu'elle affirme que le fait pour une équipe de quitter la pelouse sans l'autorisation de l'arbitre impose de la considérer comme perdante par forfait.

La commission d'appel de la « CAF » s'était appuyée sur les articles 82 et 84 du règlement de la compétition lorsqu'elle a décidé, en mars dernier, de retirer le résultat de la rencontre au Sénégal et d'entériner la victoire du Maroc sur le score de 3-0.

Le camp marocain s'accroche à cette décision et réclame le maintien du titre dans ses vitrines, tandis que la fédération sénégalaise présente de son côté ses arguments juridiques devant le Tribunal arbitral pour contester la décision de la « CAF ».

L'histoire de la cigale et de la fourmi

Dans une lecture singulière de la confrontation juridique entre le Maroc et le Sénégal, le site marocain Le360 Sport a eu recours à la célèbre fable « La cigale et la fourmi » de l'écrivain français Jean de La Fontaine, dans une tentative de proposer une image symbolique du conflit qui se déroule en dehors du terrain, après que l'affaire de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 est passée du rectangle vert aux couloirs des commissions et des tribunaux sportifs.

Le site a estimé que la rencontre semblait réglée sur le terrain, à son terme, par une victoire du Sénégal 1-0 en prolongation, après que les joueurs sénégalais ont quitté temporairement la pelouse en signe de protestation contre la décision d'accorder un penalty au Maroc, avant de revenir terminer la rencontre, Édouard Mendy repoussant le tir de Brahim Díaz, puis le Sénégal inscrivant le but de la victoire en prolongation.

Mais « l'autre match » a commencé ensuite, après que la commission d'appel de la Confédération africaine de football a décidé, le 17 mars 2026, de considérer le Sénégal comme perdant par forfait et d'entériner la victoire du Maroc 3-0, sur la base des articles 82 et 84 du règlement.

De là, Le360 Sport considère que « la cigale sénégalaise », qui a quitté la pelouse avant d'y revenir, s'est retrouvée face à une « fourmi » marocaine plus calme, mais qui s'est accrochée à la lecture du règlement jusqu'au bout.

Le site souligne que le Sénégal a obtenu une nouvelle chance en saisissant le Tribunal arbitral du sport à Lausanne, entamant ainsi une « manche supplémentaire » de la confrontation, mais sans ballon, sans tribunes et sans la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage.

Cette fois, l'affrontement se fera à travers les mémoires juridiques, les documents, les arguments et la lecture des textes réglementaires, dans une bataille peut-être moins palpitante qu'un penalty ou qu'un but, mais plus décisive pour déterminer le sort du titre.

Quelle est l'histoire de « La cigale et la fourmi » ?

« La cigale et la fourmi » est l'une des fables les plus célèbres du poète et écrivain français Jean de La Fontaine, parue dans son premier recueil des « Fables », publié en 1668.

L'histoire commence avec la cigale qui passe l'été à chanter, sans rien mettre de côté pour l'hiver, et quand le froid arrive, elle se retrouve sans nourriture ; elle se rend alors chez la fourmi et lui demande de lui prêter quelques grains jusqu'à l'arrivée de la nouvelle saison.

Mais la fourmi refuse, et lui demande ce qu'elle faisait durant tout l'été ; la cigale répond qu'elle chantait, et la fourmi lui rétorque, moqueuse : « Vous chantiez ? Eh bien, dansez maintenant. »

La Fontaine s'est appuyé, dans cette fable, sur une tradition plus ancienne remontant à Ésope, et a fait de la cigale et de la fourmi deux symboles de deux comportements opposés : la cigale, qui vit l'instant et ne se prépare pas à ce qui vient, et la fourmi, qui travaille, épargne et se prépare pour l'avenir.