Alors que Jude Bellingham attendait d'être interviewé par les médias britanniques, au bord du terrain du Signal-Iduna Park, le 17 février, la déception se lisait sur son visage. Bien que le milieu de terrain ait marqué et assisté à un but lors du retour de son équipe en Europe après la trêve hivernale, une performance terne a vu les Rangers les battre 4-2 à domicile, laissant leurs espoirs de remporter l'Europa League en lambeaux.

"Nous ne pouvons pas permettre de rater ce genre d'occasions", a commencé Bellingham à BT Sport, "mais il y a un peu d'espoir parce qu'il y a un match retour, et il n'y a pas une seule personne dans ce vestiaire qui va abandonner, parce que je ne les laisserai pas faire." Le clip est rapidement devenu viral, les fans s'étonnant du leadership apparent dont faisait preuve un jeune de 18 ans dans le vestiaire de l'un des clubs d'élite européens, dans un pays étranger.

Les mots du "futur capitaine de l'Angleterre" étaient un thème récurrent parmi les supporters des Three Lions qui ont posté la vidéo sur leurs propres réseaux sociaux, et de nombreux professionnels et anciens professionnels ont probablement fait écho à ces pensées. Si la rage de vaincre de Bellingham et sa volonté de ne pas dissimuler ses sentiments peuvent lui attirer des ennuis - que ce soit avec ses propres coéquipiers, comme cela s'est produit après sa tirade grossière à l'encontre de son coéquipier Nico Schulz lors du match retour à Ibrox, ou avec les autorités, qui lui ont infligé une amende de 40 000 euros en décembre après qu'il ait mis en doute l'intégrité de l'arbitre Felix Zwayer, compte tenu de ses liens antérieurs avec des matchs truqués - elles sont le signe d'une confiance qui l'habite depuis l'époque où il était un adolescent au visage frais à Birmingham City.

"Lorsque je l'ai vu pour la première fois en direct lors d'un match des moins de 23 ans de Birmingham City, il était encore relativement mince et, au mieux, physiquement moyen", a déclaré Marcus Pilawa, le recruteur en chef de Dortmund, à GOAL. "Il ne s'est donc pas distingué par ses capacités physiques, mais parce qu'il était le capitaine et qu'il dégageait déjà le sens des responsabilités sur le terrain que nous voyons ici avec nous maintenant. En d'autres termes, il assumait d'incroyables responsabilités, avait du charisme et de la personnalité, était courageux et remplissait certains critères de leadership. Il avait le sens de la manière dont le jeu doit être ordonné au milieu de terrain central et un taux de travail incroyable."

Ce sont ces attributs qui ont permis à Bellingham de devenir l'un des principaux talents du milieu de terrain dans le football mondial, et qui lui ont valu le prix NXGN 2022 du meilleur footballeur masculin né le 1er janvier 2003 ou après.

Il s'agit probablement de la première de nombreuses distinctions mondiales pour Bellingham, qui a déjà battu d'innombrables records en club et au niveau international, et a été nommé recrue de l'année en Bundesliga pour la saison 2020-21. La reconnaissance mondiale dont bénéficie Bellingham est bien loin de ses premières années passées à Stourbridge, une ville située à une quinzaine de kilomètres du centre-ville de Birmingham.

C'est là qu'il a été repéré par Birmingham City en tant que joueur U8 et qu'il a cultivé sa volonté de réussir et de s'améliorer. Une fois dans l'académie de Birmingham, il restait tard après l'entraînement pour affiner ses compétences et demandait aux entraîneurs de le faire jouer à différentes positions pendant les matchs afin d'améliorer son jeu complet.

À l'âge de 14 ans, il joue pour les U18 du club, et un mois après son seizième anniversaire, il fait ses débuts en équipe première avec Pep Clotet, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire de Birmingham. Quelques semaines plus tard, il ajoute à son CV le titre de plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe. "Quand il a commencé à jouer avec l'équipe senior, il s'est intégré parce que les joueurs reconnaissent les bons joueurs", a déclaré à GOAL Mike Dodds, le responsable du programme de la phase de développement professionnel à Birmingham. "Si vous entrez dans un environnement de première équipe et que vous êtes un bon joueur, il y a du respect.

Je pense qu'une fois qu'il a eu l'occasion de jouer dans l'équipe première, les joueurs se sont dit "ce garçon est correct", et c'est pourquoi il s'est si bien intégré. Quand ils ont vu qu'ils pouvaient lui faire confiance, ils ont oublié son âge. Il est simplement devenu un autre joueur. "Une fois que vous avez la combinaison d'un bon joueur et de la confiance qu'on lui accorde, l'âge n'a plus d'importance. Lorsque vous mettez des joueurs de cet âge dans cet environnement, ils peuvent vous surprendre."

🎙 "Oh what a moment for Jude Bellingham, in front of the Tilton, 16 years of age."



The time @BellinghamJude became the Club's youngest ever goalscorer is our #MomentOfTheDay. 💪💙 pic.twitter.com/QHihPVmAXy — Birmingham City FC (@BCFC) March 31, 2020

Surprendre à la fois ses propres entraîneurs et les managers adverses est exactement ce que Bellingham a entrepris de faire, puisqu'il a fait 44 apparitions en équipe première au cours de la saison 2019-20, marquant quatre buts en Championship alors qu'il prenait d'assaut le deuxième échelon anglais. "À mon avis, il doit se battre pour devenir le joueur le plus complet du football", a déclaré Clotet à The Athletic après l'aboutissement de cette campagne, l'Espagnol ayant quitté le club quelques semaines plus tôt.

"Il a tout ce qu'il faut pour y arriver. Il peut toucher le ciel en tant que joueur - il n'a pas de toit". C'est quelque chose que les plus grands clubs européens commençaient à apprendre, eux aussi. En fait, au vu de ses performances avec les équipes d'âge de l'Angleterre au fil des ans, il était déjà sur leurs radars, puisque Manchester City, le Bayern Munich et le FC Barcelone ont tous fait part de leur intérêt pour Birmingham avant même que Bellingham ne fasse ses débuts chez les seniors.

Arsenal et Manchester United ont rejoint le peloton de tête à mesure que la saison avançait, mais c'est Dortmund qui a remporté la course en déboursant 25 millions d'euros pour un joueur qu'il suivait depuis près de trois ans.

"Il a attiré notre attention en tant qu'international U15 anglais à la fin de 2017, puis nous l'avons à nouveau suivi lors des autres internationaux trois mois plus tard", a déclaré Pilawa. "Là, la bonne impression (qu'il avait faite) a été plus que confirmée, et nous l'avons vu s'améliorer encore. À partir de là, les choses ont suivi leur cours. Nous avons été parmi les premiers à nous intéresser à lui, et nous voulions l'avoir pour son 16e anniversaire, quand il était encore un petit joueur longiligne. Nous croyions déjà en lui à l'époque, et pas seulement lorsqu'il jouait en championnat".

"Nous avons établi une bonne relation de confiance avec sa famille, ses dirigeants et lui. Nous lui avons donné un plan clair et un profil de ses forces et de ses faiblesses, où et comment nous le voyons s'intégrer, et pourquoi son profil correspond à nous et à la composition de notre milieu de terrain. Nous lui avons dit : "Tu auras beaucoup de concurrence en termes de qualité de joueurs, mais ton avantage est que nous n'avons pas ton profil dans l'effectif, donc tu auras certainement du temps de jeu avec nous".

"À Birmingham, il a également été utilisé sur le côté droit et en tant que neuf et demi. Mais nous lui avons dit : 'Tu n'es pas un six ou un ailier avec nous, tu es clairement notre huit'. Au final, c'était un combat sacrément difficile car la concurrence pour lui était immense." Immense" est un bon mot pour décrire la réaction au départ de Bellingham, notamment en raison de la décision de Birmingham de retirer le maillot n°22 d'un adolescent qui n'avait passé qu'une seule saison dans les rangs seniors avant de partir.

Les critiques et les blagues moqueuses pleuvent à la fois sur le joueur et sur son équipe d'enfance, mais Birmingham sait que le plus grand talent que le club ait jamais produit, et peut-être un footballeur qui sera un jour - s'il ne l'est pas déjà - considéré comme le meilleur joueur à avoir jamais porté le maillot bleu, vient de quitter St.Andrews.

Bellingham n'a pas tardé à faire taire les sceptiques, en marquant dès ses débuts à Dortmund, devenant ainsi le plus jeune buteur du club, dans ce qui était la première de ses 45 apparitions toutes compétitions confondues au cours de sa première saison en première division. "Nous étions raisonnablement sûrs qu'il aurait suffisamment de temps de jeu au cours de sa première année. Mais j'admets que nous ne savions pas avec quelle confiance il allait gérer sa situation", explique Pilawa.

"Il y avait Covid, l'épuisante saison de Championship jusqu'à la fin juillet et la pression mentale de la lutte contre la relégation avec Birmingham. Il n'avait que sept jours de congé quand il était jeune et il est arrivé ici sans vacances et avec un peu de pression due au montant élevé du transfert. Il aurait donc pu avoir des problèmes en début de saison, mais il nous a surpris là aussi. Nous voulions lui donner plus de pauses, mais il n'en voulait pas. Il est tellement clair dans sa tête et a une personnalité tellement forte que son développement n'a finalement pas été une surprise. Mais, au départ, je pensais qu'il ne serait pleinement impliqué que dans la seconde moitié de la saison."

Jude Bellingham has dropped the coldest album cover of 2021 🥶#UCL pic.twitter.com/eiEMU3oOEl — GOAL (@goal) April 14, 2021

Dix de ces matchs ont eu lieu en Ligue des champions, et ses performances contre Manchester City en quart de finale ont montré au public anglais à quel point il était à l'aise au plus haut niveau du jeu. "Je ne peux pas le croire, peut-être qu'il est un menteur !" Pep Guardiola s'est exclamé lorsqu'il a été interrogé sur les performances de Bellingham contre son équipe. "Il est tellement bon pour 17 ans, c'est un joueur fantastique. Il y a un moment où il n'a pas reçu le ballon des défenseurs centraux, la façon dont il crie et exige que le ballon lui parvienne à 17 ans signifie beaucoup."

Faisant partie de l'équipe d'Angleterre qui a atteint la finale du Championnat d'Europe en 2020, Bellingham est devenu le plus jeune joueur à apparaître dans un match à élimination directe de la phase finale. N'étant clairement plus le "petit joueur longiligne" que Pilawa avait repéré pour la première fois quatre ans auparavant, il était désormais un homme physiquement imposant, et en 2021-22, il a donc porté son jeu à un nouveau niveau.

Il a déjà battu sa meilleure saison en tant que buteur et a largement dépassé le nombre de passes décisives, toutes compétitions confondues, à deux mois de la fin de la saison. Il a inscrit l'un des buts de la saison en Bundesliga contre l'Arminia Bielefeld en octobre. Il entretient avec Erling Haaland une relation que plusieurs grands clubs du continent aimeraient bien reproduire dans leurs propres stades dans les années à venir.

The Bundesliga Goal of the Month...presented by Jude Bellingham 🤩pic.twitter.com/TsKGXuNNRJ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 10, 2021

La question de savoir où Bellingham jouera la prochaine fois reste ouverte. Liverpool est régulièrement évoqué, son style tout en action correspondant à ce que Jurgen Klopp exige de ses joueurs ; Chelsea était intéressé par sa signature à l'été 2021 ; et Manchester United aimerait bien que Bellingham prenne le même chemin que Jadon Sancho et troque le Westfalenstadion pour Old Trafford.

La légende des Red Devils, Rio Ferdinand, a déjà décrit l'adolescent comme un "futur Ballon d'Or", et il y a certainement des équipes sur le continent qui cherchent désespérément un joueur du talent de Bellingham pour les rejoindre. Il est toutefois peu probable qu'elles puissent rivaliser financièrement avec les plus grands et les meilleurs de la Premier League.

Quoi qu'il en soit, Bellingham a à la fois les capacités et la confiance en lui pour tenir les promesses qu'il a montrées pendant plus de trois saisons de football chez les professionnels.

Il ne renoncera pas à atteindre le sommet. Il ne se laissera pas faire.

Reportage précédent par Ronan Murphy.