Le transfert d'Alexander Isak à Liverpool, dans le cadre d'un accord estimé à 125 millions de livres sterling, a dominé le dernier mercato estival, et certains indices laissent penser que les démarches de Manchester City pour recruter Enzo Fernández pourraient suivre le même chemin.

Chelsea s'était entendu avec Javier Bastón, l'agent du milieu de terrain argentin, fin mai dernier, sur la possibilité d'un départ de Fernández contre 120 millions de livres sterling, avec le 14 août fixé comme date limite pour présenter toute offre.

Mais la date limite est passée vendredi dernier sans qu'aucune offre officielle ne parvienne, si bien que les responsables de Chelsea ont informé le camp de Fernández que le joueur n'était pas à vendre durant la présente période des transferts.

Cependant, l'histoire d'Isak l'été dernier a prouvé que les choses ne se déroulent pas toujours aussi simplement : l'attaquant suédois a en effet bouclé son transfert à Liverpool, lors d'un accord record au Royaume-Uni, durant le dernier jour du mercato, après des semaines d'insistance de Newcastle United sur le fait que le joueur n'était pas à vendre.

Et douze mois plus tard, l'incertitude continue d'entourer l'avenir de Fernández, selon ce qu'a rapporté « BBC Sport ».

Manchester City guette la position de Chelsea

Manchester City, dirigé par l'entraîneur Enzo Maresca, ancien directeur technique de Fernández à Chelsea, reste désireux de s'attacher les services du joueur âgé de 25 ans, tandis que le club estime que la direction de Chelsea demeure ouverte à la conclusion de l'affaire.

City, qui mène également des discussions avancées pour recruter le milieu de terrain marocain Ayoub Bouaddi contre 85 millions de livres sterling, cherche à renforcer son entrejeu, après l'accord de Rodri pour rejoindre Barcelone et le départ de Bernardo Silva au terme de son contrat.

Le club avait déjà bouclé le recrutement du milieu de terrain Elliot Anderson en provenance de Nottingham Forest contre 116 millions de livres sterling, dans le cadre d'un transfert record pour le club, ainsi que celui de l'ailier Jeremy Monga de Leicester City contre 12,5 millions de livres sterling, et du gardien Gerónimo Rulli de Marseille contre 1,7 million de livres sterling.

Et si City parvient à recruter Fernández et Bouaddi, Maresca aura supervisé une dépense totale dépassant 330 millions de livres sterling.

Des ventes pour financer et une relation tendue

Une grande partie de cette dépense devrait être financée par la vente de Rodri et de James Trafford, à côté du départ possible de Tijjani Reijnders et de Savinho. Les départs de Bernardo Silva, John Stones et Nathan Aké ont également contribué à réduire la masse salariale de l'équipe.

Mais des informations en provenance d'Espagne indiquent que Chelsea reste ouvert, en coulisses, à l'idée de vendre Fernández, et que le club a fait appel aux services du célèbre agent de joueurs Jorge Mendes, qui représente aussi l'ailier Pedro Neto, pour aider à régler l'avenir du joueur.

Fernández avait tenté de rejoindre le Real Madrid plus tôt cet été, mais sa tentative a échoué, malgré le démenti apporté ensuite par le club espagnol quant à tout intérêt de le recruter.

Les choses se compliquent davantage en raison de la relation tendue entre Fernández et les supporters de Chelsea, après que le joueur a été la cible de sifflets manifestes lors de son entrée en jeu comme remplaçant dans le match amical qui s'est soldé par une victoire 3-1 de son équipe face à la Real Sociedad. En contrepartie, un autre groupe de supporters a tenu à le soutenir et à l'encourager, si bien que la division dans les tribunes s'est répétée à presque chaque touche de balle.

Malgré cela, Chelsea reste confiant dans sa capacité à réintégrer le milieu de terrain argentin dans les rangs de l'équipe, et le club a montré son sérieux dans cette direction en lui confiant le brassard de capitaine lorsqu'il a remplacé Reece James le week-end dernier.

Mais les doutes persistent quant à l'avenir de Fernández, ainsi que les craintes d'un état de perturbation qui pourrait résulter de la conclusion d'un transfert tardif durant le mercato, surtout si le nouvel entraîneur Xabi Alonso décide de recruter un remplaçant.

Chelsea attendra-t-il les derniers instants ?

Cette situation ressemble largement à l'histoire d'Isak l'été dernier : Newcastle semblait alors accroché à sa position de refus quant au départ du joueur, après avoir rejeté une première offre de Liverpool d'un montant de 110 millions de livres sterling, alors même que tout le monde savait que l'attaquant suédois s'entraînait à l'écart de l'équipe, qui l'avait auparavant recruté à la Real Sociedad.

La situation est restée ainsi tout l'été, avant que Liverpool ne boucle l'affaire deux heures et demie seulement après la fermeture du mercato. Newcastle avait déjà conclu des transferts pour renforcer son secteur offensif, en recrutant Nick Woltemade de Stuttgart contre 69 millions de livres sterling, dans le cadre d'un transfert record pour le club, ainsi que Yoane Wissa de Brentford contre 55 millions de livres sterling. Mais aucun des deux joueurs n'a offert le niveau espéré, et Newcastle a finalement souffert d'une saison décevante.

Alonso a adopté un schéma en 3-4-2-1 durant la préparation de la nouvelle saison, et celui-ci a prouvé son efficacité, car il reproduit dans une large mesure le style suivi par l'entraîneur espagnol lorsqu'il a mené le Bayer Leverkusen à réaliser le doublé championnat-coupe historique en 2024.

Moisés Caicedo et Reece James ont formé le duo du milieu de terrain face à la Real Sociedad au stade de Stamford Bridge samedi, en l'absence de Jordan Henderson blessé. Roméo Lavia est entré en jeu comme remplaçant, tandis que Valentín Barco et Dário Essugo sont restés sur le banc des remplaçants sans participer.

Chelsea dispose d'une abondance d'options au milieu de terrain, notamment avec l'absence de l'équipe des compétitions européennes cette saison, ce qui lui donne la capacité de gérer le départ de Fernández sans avoir nécessairement besoin de recruter un remplaçant direct. En réalité, le club est conscient de son besoin de se séparer d'un grand nombre de joueurs avant la fermeture du mercato.

Des alternatives possibles dans les calculs de Chelsea

Cependant, Chelsea a présenté plus tôt cet été une offre d'un montant de 64 millions de livres sterling pour recruter Alex Scott de Bournemouth, et des informations ont indiqué qu'il s'était vu proposer le recrutement du milieu de terrain d'Arsenal Myles Lewis-Skelly. Le nom du club a aussi été associé au recrutement d'Adam Wharton, joueur de Crystal Palace, et de Lamine Camara, joueur de Monaco.

Bournemouth affirme que Scott n'est à vendre à aucun prix, tandis que les informations indiquent que Lewis-Skelly, qui a délivré la passe décisive sur le premier but de la victoire d'Arsenal contre Manchester City en Community Shield, souhaite ardemment rester avec le club londonien.

Et la question demeure désormais : Chelsea s'en tiendra-t-il à sa position actuelle et résistera-t-il à l'intérêt de Manchester City, avant de réintégrer pleinement Fernández dans les rangs de l'équipe, ou décidera-t-il d'ouvrir la porte à son départ ?

La réponse à cette question sera vraisemblablement l'un des principaux sujets qui s'imposeront durant les deux dernières semaines du mercato estival.