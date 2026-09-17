L'histoire complète des maillots de soutien à Ceuta : quelle a été la réaction du vestiaire du Real ?

L'affaire des maillots de soutien à la ville de Ceuta a suscité une vive polémique au cours des dernières heures, notamment après le comportement du trio du Real Madrid composé de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Ibrahima Konaté, avant le coup d'envoi du match face à l'Elche mardi dernier en soirée.

L'histoire a débuté lorsque les maillots de soutien à Ceuta ont été distribués aux joueurs avant leur entrée sur la pelouse. Ils portaient l'inscription : « Nous sommes tous des Caballas », une formule destinée à soutenir la ville autonome de Ceuta, qui a connu un afflux massif de résidents marocains à la fin du mois de juillet dernier.

Lorsque le trio (Mbappé, Vinicius et Konaté) a reçu ses maillots, une certaine perplexité s'est lue sur leur visage alors qu'ils tentaient de lire le message inscrit. Ils ont alors décidé d'enfiler le maillot partiellement, dissimulant ainsi son contenu, avant de s'empresser de le retirer immédiatement, étant les premiers à s'en défaire.

Ce sujet a été abordé dans l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena Ser », où Manu Carreño a souligné l'importance de respecter aussi bien celui qui prend position que celui qui choisit de ne pas le faire, ou celui qui n'adopte pas un slogan donné.

Le trio du Real a été la cible de vives critiques de la part des supporters. Durant l'émission, Jesús Gallego s'est interrogé sur ce qui se serait passé si ces trois joueurs avaient voulu porter un maillot exprimant leur soutien aux personnes qui traversent les frontières à la recherche de leur pain quotidien : « Qu'aurait dit la Liga ? Vous l'aurait-on autorisé au vu de la situation actuelle en Espagne ? La Liga vous aurait-elle laissés porter ce maillot ? Je suis certain qu'ils ne l'auraient pas fait. »

Manu Carreño a également donné son avis, affirmant être absolument convaincu que la Liga n'autoriserait aucune association commerciale d'une autre ville à faire la même chose, si l'idée était proposée aux deux équipes.

De son côté, Dani Garrido a précisé : « Ce n'est qu'une proposition, louable ou non, émanant d'un groupe d'hommes d'affaires de Valence, mais ce n'est en aucun cas un événement officiel. »

Ainsi, cette information recèle des aspects bien plus complexes qu'il n'y paraît. Et il reste encore beaucoup à apprendre, comme l'a souligné Javier Herráez dans l'émission « El Larguero » : « L'Elche ne veut pas révéler ce qui s'est passé. Si vous demandez à l'Elche sa version des faits, il ne vous la donnera pas. Pas à moi, car je ne suis pas une personne importante, mais à Morago, le journaliste qui suit l'Elche depuis le plus longtemps ; ils ne lui donneront pas leur version. C'est très simple : quand l'Elche a-t-il informé le Real Madrid de tout cela ? Quand a-t-il remis leurs maillots aux joueurs du Real Madrid ? »

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Il semblerait que les joueurs aient été informés après l'échauffement, certains d'entre eux ayant affiché de la surprise, d'où l'image diffusée à la télévision, où l'on voit Vinicius et Mbappé être les derniers à enfiler le maillot, et à contrecœur.

Selon des sources proches de plusieurs joueurs, citées par la radio espagnole : « Les joueurs n'étaient pas au courant du maillot jusqu'au moment de leur entrée sur le terrain. Ils l'ont reçu et il leur a été ordonné de le porter. C'était une situation extrêmement embarrassante. Aujourd'hui, par exemple, Thibaut Courtois a préféré, par l'intermédiaire du responsable des relations publiques, empêcher que cette question soit posée. C'est une affaire qui a mécontenté tout le monde dans le vestiaire. »

Dans l'intervalle, le syndicat des joueurs de la fédération espagnole de football (AFE) a expliqué qu'il conviendrait de fournir davantage d'informations aux joueurs afin d'éviter de se retrouver dans des situations similaires à celles qu'ont vécues le Marocain Abdessamad Ezzalzouli, joueur du Real Betis, pour avoir porté le maillot, et Mbappé, pour ne pas l'avoir porté.

Quoi qu'il en soit, le Real Madrid fera un geste envers Ceuta dans les prochains jours : « La position du club était de prendre ce maillot et de le porter, ce que n'a pas fait le Barcelone contre Levante il y a quatre jours, par exemple, et cela n'a suscité aucune polémique. »

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