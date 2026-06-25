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L'heure du coup d'envoi du match Tunisie - Pays-Bas est remise en question en raison d'une alerte météo

Tunisie vs Pays-Bas
Tunisie
Pays-Bas
Coupe du monde

Selon RTL Nieuws, le coup d’envoi du match de Coupe du monde entre les Pays-Bas et la Tunisie pourrait être retardé.

Les météorologues prévoient des orages, des tempêtes et de fortes pluies à Kansas City, où les Néerlandais doivent jouer leur dernier match de groupe à 01h00 (heure néerlandaise).

La FIFA doit se conformer aux protocoles locaux de sécurité en cas d’orages.

Les Oranje doivent jouer ce soir à 18 h, heure locale, au Kansas City Stadium, un stade découvert. Selon la météorologue Magdel Erasmus de Buienradar, jusqu’à 25 millimètres de pluie et des orages pourraient s’abattre sur la rencontre.

En Coupe du monde, un match peut être retardé de plusieurs heures en cas d’orage. La rencontre ne peut reprendre que si aucun éclair n’est détecté dans un rayon de 13 km autour du stade pendant au moins 30 minutes.

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À chaque nouvel éclair, le chronomètre est remis à zéro, d’où des retards pouvant atteindre plusieurs heures si l’orage persiste, comme cela s’est déjà produit lors du match France-Irak.

Risque élevé de retard

Même la célèbre « fanwalk » de l’Oranjelegioen pourrait être perturbée par les intempéries. Mike Nicco, présentateur météo et météorologue de KCTV5 à Kansas City, évalue à 80 % le risque de retard pour la rencontre entre les Oranje et la Tunisie.

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