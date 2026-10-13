Partager Suivez GOAL sur Google

Special One entame l'ère des confrontations

Publicité

Ces dernières semaines, José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a commencé à changer d'attitude et à retrouver son côté le plus mordant. Il y a un mois, il déclarait encore : "Je me sens plus serein. Depuis des années, et pas seulement récemment, j'ai le sentiment de mieux maîtriser mes émotions".

Et c'est effectivement ainsi qu'il est apparu en conférence de presse, apaisé et mesuré, y compris avec l'un des ennemis de son premier passage sur le banc de la Maison Blanche : les médias, selon ce qu'a rapporté le journal "Marca"

Mais la conférence de presse qui a suivi l'arbitrage controversé du derby face à l'Atlético Madrid a marqué un tournant.

Mourinho avait laissé entrevoir ses intentions après la défaite contre le Real Betis, mais de manière hésitante, jusqu'à ce qu'il se présente au Metropolitano avec une feuille sur laquelle figurait l'image du tacle violent sur Valverde, en déclarant : "Je croyais que les choses avaient changé et que ce n'était plus comme avant, mais ils m'ont bien fait comprendre que ce n'était pas le cas".

Publicité Publicité

La conférence de presse précédant le match contre Villarreal l'a confirmé : en plus de l'hostilité envers les arbitres, les médias ont de nouveau été ajoutés à la liste, en raison du séjour de convalescence de Kylian Mbappé loin de Valdebebas. Il pointe désormais directement du doigt la presse pour une campagne "ridicule", et estime que les sifflets du Santiago Bernabéu constitueraient une victoire pour les journalistes.

Related Topics

Prochains matchs ROM Ligue des Champions 15:00 RMA Regarder

Le journal "Marca" poursuit son rapport en ces termes : "Son attitude sur le banc face à Villarreal le confirme. Mourinho, qui semblait relativement calme à son poste jusqu'à présent, s'est montré bien plus agité. Il est resté debout pratiquement tout le temps, exprimant avec colère ses protestations au quatrième arbitre. Il a même glissé une fois en se levant précipitamment et en sautant sur la pelouse après le tacle violent de Foyth sur Mbappé. Le technicien portugais a reçu un carton jaune, mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre son combat".

Mais l'image familière de Mourinho est réapparue lors du but (annulé) de Vinicius Junior : le technicien portugais s'est lancé dans une course de 40 mètres, laissant éclater sa joie, jusqu'à atteindre le drapeau de corner et étreindre le reste des joueurs.

Publicité

Il y a eu une dernière manœuvre, qu'il avait déjà utilisée à certaines occasions lors de son premier passage au club : ne pas s'asseoir en salle de presse après la rencontre. L'opinion générale était qu'il préférait ne pas parler par crainte d'une sanction. Lors de son premier passage au Real Madrid, le technicien portugais laissait parfois Karanka, son adjoint à l'époque, s'exprimer, mais cette fois, personne n'a parlé.

Mourinho veut assumer l'entière responsabilité de ce qui se passe au Real Madrid. Lorsque l'équipe peine à gagner, il y voit un moyen de protéger ses joueurs et une façon de détourner les regards des faiblesses du groupe. Créer des inimitiés est par ailleurs un moyen de rassembler les supporters du Bernabéu en un seul bloc.

Publicité

Et le journal de conclure : "Le temps dira si cette stratégie est payante. Le Real Madrid reste engagé sur tous les fronts et, à la fin de la saison, viendra le moment d'évaluer qui est responsable des titres gagnés ou perdus".