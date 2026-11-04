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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

« L'heure de vérité » : Brahim Diaz peut-il sauver sa saison après le choix de Mourinho ?

AEK Athenes vs Real Madrid
AEK Athenes
Real Madrid
Ligue des Champions
B. Diaz
J. Mourinho
Grèce
Espagne
Maroc
Portugal

Il n'a pas beaucoup joué en ce début de saison.

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Un rapport de presse a affirmé, ce mercredi, que le Marocain Brahim Díaz, joueur du Real Madrid, a une véritable occasion de sauver sa saison avec le club merengue.

Díaz n'occupe pas une place importante dans les plans de l'entraîneur José Mourinho, puisqu'il n'est apparu que lors de 7 matches, toutes compétitions confondues, pour un total de 233 minutes.

Le journal « AS » a confirmé que Díaz, qui n'a pas beaucoup joué en ce début de saison, pourrait débuter sur l'aile droite lors du match de ce jour face à l'AEK Athènes, en Ligue des champions.

Il a souligné qu'une titularisation du joueur marocain pourrait se produire en raison de l'absence d'Arda Güler sur décision technique, et de la probabilité de laisser Diomandé au repos.

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04 nov. 2026

RMA

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Le Marocain souhaite être un titulaire dans le onze de Mourinho, mais il manque de confiance, et le match de Ligue des champions de ce jour pourrait être l'impulsion dont Brahim a besoin, afin que tout le monde voie revenir en force sa meilleure version.

 

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