Un rapport de presse a affirmé, ce mercredi, que le Marocain Brahim Díaz, joueur du Real Madrid, a une véritable occasion de sauver sa saison avec le club merengue.

Díaz n'occupe pas une place importante dans les plans de l'entraîneur José Mourinho, puisqu'il n'est apparu que lors de 7 matches, toutes compétitions confondues, pour un total de 233 minutes.

Le journal « AS » a confirmé que Díaz, qui n'a pas beaucoup joué en ce début de saison, pourrait débuter sur l'aile droite lors du match de ce jour face à l'AEK Athènes, en Ligue des champions.

Il a souligné qu'une titularisation du joueur marocain pourrait se produire en raison de l'absence d'Arda Güler sur décision technique, et de la probabilité de laisser Diomandé au repos.

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Le Marocain souhaite être un titulaire dans le onze de Mourinho, mais il manque de confiance, et le match de Ligue des champions de ce jour pourrait être l'impulsion dont Brahim a besoin, afin que tout le monde voie revenir en force sa meilleure version.