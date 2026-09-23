Le Real Madrid traverse un tournant dangereux, totalement inattendu. Deux défaites lors des sept derniers matchs de Liga, la dernière étant le derby face à l'Atlético Madrid, ont plongé le club merengue au cœur d'une véritable crise et ouvert la porte aux interrogations sur le bien-fondé de la révolution estivale menée par Florentino Pérez.

Cet été, le président du Real Madrid a décidé de restructurer entièrement l'équipe, et sa première et plus marquante décision fut de recruter José Mourinho, dans le pari que l'entraîneur portugais serait capable de ramener les joueurs à leur meilleur niveau et de restaurer le prestige perdu. Mais la réalité s'est révélée brutale : la situation ne s'est pas améliorée, elle est devenue similaire, voire pire, que celle de la saison dernière, ce qui suscite une vive inquiétude dans les tribunes du Bernabéu et place Mourinho sous la pression de critiques qui s'intensifient de jour en jour.

Un contrat jusqu'en 2032 et un effondrement soudain

Parmi les grandes décisions prises par Pérez figurait la prolongation du contrat de la star brésilienne Vinicius Junior jusqu'au 30 juin 2032, un contrat colossal qui lui fait toucher environ 24 millions d'euros par an, faisant de lui le deuxième joueur le mieux payé de l'équipe après Kylian Mbappé.

Or, depuis la signature de ce contrat historique, les performances de Vinicius ont chuté de manière brutale et soudaine. Le joueur qui terrorisait les défenses européennes se retrouve sous une pression populaire et médiatique énorme, au point qu'une large frange des supporters du Real Madrid réclame désormais ouvertement son exclusion du onze de départ et de donner sa chance au jeune ailier Yan Diomandé.

« Il doit goûter au banc des remplaçants »

Cet avis a été défendu avec force par le célèbre journaliste sportif Matías Prats, récemment arrivé dans l'émission « El Chiringuito » présentée par Josep Pedrerol, lors de son intervention dans l'émission « Radio Marca », rapportée par le journal espagnol « Sport ».

Prats a entamé son propos par un diagnostic sévère de la situation du Brésilien, déclarant : « Vinicius n'a pas livré de bonnes performances en ce début de saison. La solution est claire : il doit goûter aux conséquences du banc des remplaçants. »

Il a ajouté : « Pour son bien et pour celui du Real Madrid. Je pense qu'il a besoin d'un avertissement. Vinicius ne joue pas bien, il manque de vivacité, il n'arrive à dribbler aucun joueur et ne fournit aucun effort. »

Prats a évoqué l'alternative toute prête, affirmant : « Il y a un joueur qui supplie presque pour obtenir une place dans le onze de départ, et c'est Diomandé. »

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Mourinho va-t-il changer de système ?

De son côté, l'un des analystes intervenant sur « Radio Marca » a estimé que Mourinho disposait d'autres solutions pour modifier la physionomie de l'équipe, notamment en attaque, déclarant : « Il peut faire entrer un avant-centre pur. Je pense que Carlos Espí n'est pas de trop en ce moment, c'est un joueur d'un autre type qui pourrait apporter à l'équipe une nouvelle profondeur offensive. »

Prats a conclu son intervention enflammée par une formule qui résumait l'état actuel du club merengue, décrivant le Real Madrid actuel comme « une équipe sans âme ».