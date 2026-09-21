Après une journée aux résultats contrastés, Kylian Mbappé, battu avec le Real Madrid face à l'Atlético Madrid 2-1, et Ousmane Dembélé, vainqueur avec le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille 2-1, se retrouveront de nouveau au stade de Clairefontaine pour le début de l'ère Zinédine Zidane.

Les deux stars de l'équipe de France ne trouveront pas de temps pour se reposer, puisqu'ils se préparent à des matchs contre la Turquie (25 septembre), la Belgique (28 septembre et 5 octobre) et l'Italie (2 octobre).

Néanmoins, tous les regards seront tournés vers eux, tant leurs retrouvailles sont attendues avec impatience après ses déclarations au sujet du Ballon d'Or.

Après l'annonce de la liste des nommés au Ballon d'Or, la star du Real Madrid n'a pas hésité à évoquer son coéquipier. Il a déclaré : « Dembélé ? Il a toujours été perçu comme un joueur talentueux. Moi, j'ai toujours été perçu comme l'élu. J'étais au sommet dès le départ, très tôt. Son parcours a été différent, il a souffert de blessures, mais il a compensé cela. »

Puis il a ajouté plus tard : « Certaines années, je me suis considéré comme le meilleur joueur du monde. Je n'ai pas vu de joueur plus fort que moi. Ensuite, quand Messi est arrivé à la cérémonie et l'a emporté, j'ai dit que le meilleur joueur était sur le podium. Pas de problème. Et quand Cristiano a gagné, j'ai dit la même chose... Quant aux autres, je les ai observés, et même s'il gagne le Ballon d'Or, je n'échangerais jamais ma place avec la sienne. »

Touché par les critiques, Dembélé n'a pas apprécié ces déclarations et a répliqué au micro de la chaîne « Ligue 1+ » : « Tout au long de ma carrière, je n'ai pas pipé mot, j'ai travaillé avec un acharnement incroyable. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais été le joueur élu, mais j'ai travaillé dur, et l'année dernière j'ai été récompensé pour une année exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain. Quant à cette année, on verra, aucune pression, il faut juste se détendre. »

Avant que Dembélé ne déclare à la même chaîne qu'il attribuerait le Ballon d'Or à Khvicha Kvaratskhelia.

Il a ajouté : « Je serais très heureux car il le mérite lui aussi. Sa saison a été exceptionnelle. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. C'est pour cela qu'il mérite le Ballon d'Or. »

Le journal « L'Équipe » a affirmé, ce lundi, que la réponse de Dembélé a surpris Mbappé, qui de toute évidence ne s'attendait pas à une telle riposte.

Zinédine Zidane, pour sa première convocation en équipe de France, tentera-t-il d'apaiser immédiatement la polémique en faisant jouer les joueurs concernés ?

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Contactés par le journal « Sport », des sources de l'équipe de France et du nouveau staff technique ont assuré qu'il n'y avait aucun problème, et ont préféré renvoyer les joueurs vers la déclaration de Zidane lors de sa dernière conférence de presse.

Zidane a déclaré : « Je ne veux pas mettre un terme à l'amusement et au débat. L'amusement et le débat ont lieu quotidiennement ; ce sont des discussions, elles font partie du jeu. Je sais ce que l'on ressent en remportant le Ballon d'Or, et chaque joueur en rêve. Il y a des discussions, et c'est normal. Je pense que cela se passe surtout en dehors de l'équipe, mais en interne, il n'y aura aucun problème. Nous nous concentrerons sur le fait de disputer ces quatre matchs, en commençant par la Turquie. »

De toute évidence, Zidane a d'autres priorités. C'est à Mbappé et Dembélé de régler leurs différends à l'amiable.