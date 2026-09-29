Le contrat de travail de l’Espagnol de 38 ans, qui court jusqu’en 2028, contient selon toute vraisemblance une clause qui pourrait précisément ouvrir la porte à ces trois cadors, tous d’anciens clubs de Fabregas. Toujours selon le rapport, l’indemnité de transfert fixée serait simplement « symbolique ».

Du côté des Catalans, Fabregas figurerait déjà sur la short-list au cas où l’ère Hansi Flick prendrait fin. L’entraîneur en chef allemand avait laissé entendre, lors de sa prolongation jusqu’en 2028, que cet engagement pourrait être sa dernière étape dans le football professionnel. Pour Barcelone, Fabregas représente donc une option d’avenir évidente.

Par le passé déjà, Fabregas avait suscité les convoitises de grands clubs européens. À l’été 2025, en plus du RB Leipzig, le finaliste de la Ligue des champions, l’Inter Milan, avait également frappé à la porte du promu de l’époque, Côme.

Le président de Côme, Mirwan Suwarso, avait toutefois alors publiquement fermé la porte à des velléités de départ : « Nous avons été contactés par plusieurs clubs, mais notre position reste la même : nous voulons continuer à grandir et à travailler ensemble. Et cela reste ainsi. Telle est l’histoire », a déclaré Suwarso selon le quotidien La Repubblica.

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Cesc Fabregas écrit une belle histoire avec Côme 1907

Fabregas lui-même, qui au sein du club des bords du lac de Côme n’est pas seulement sur le banc, mais détient aussi des parts, avait alors réaffirmé : « J’ai commencé avec ce club parce que je pensais à un projet à long terme. Je ne veux pas terminer ma carrière dans un club où il y a un projet pendant un ou deux ans, puis plus rien. Je crois vraiment au projet à long terme de Côme, je suis venu ici comme joueur et je suis très, très heureux, parce que je peux travailler ici comme je le veux. »

Jusqu’à présent, les résultats donnent largement raison à Fabregas. Après une dixième place lors de la première année suivant la montée, le club a arraché la saison passée une sensationnelle quatrième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

Il n’est donc pas étonnant que Fabregas ait de nouveau eu de nombreux prétendants l’été dernier. Manchester City, le Real Madrid et le Bayer Leverkusen ont notamment été associés à lui.