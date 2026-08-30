Chelsea est parvenu à un accord de principe avec Monaco pour le recrutement du milieu de terrain sénégalais Lamine Camara, afin de compenser le départ imminent d'Enzo Fernandez.

Enzo se rapproche d'un départ de Chelsea cet été et d'un transfert à Manchester City, pour évoluer de nouveau sous la houlette de l'entraîneur Enzo Maresca et pallier le départ de Rodri à Barcelone.

Selon le site Tribuna, citant le journaliste fiable Sacha Tavolieri, Chelsea a accepté de verser un montant proche de 45 millions d'euros, bonus compris, pour s'attacher les services de Camara.

Le transfert de Camara est désormais proche d'être définitivement bouclé, les deux clubs discutant actuellement de quelques détails mineurs seulement, comme les modalités de paiement du montant du transfert, ainsi que certains bonus.

Âgé de 22 ans, Lamine Camara est lié à Monaco par un contrat courant jusqu'à l'été 2029.

Le recrutement de Camara permettrait à Chelsea d'ouvrir la voie au transfert d'Enzo Fernandez à Manchester City, dans une opération qui pourrait ajouter davantage de suspense aux dernières heures du mercato estival 2026.

Âgé de 25 ans, Enzo avait rejoint les rangs de Chelsea lors de l'hiver 2023, et son contrat court jusqu'à l'été 2032.

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