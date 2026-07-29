Un maillot pour le prochain siècle du football stockholmois

Dans un paysage footballistique souvent dominé par le court-termisme du prochain mercato ou de la prochaine journée de championnat, Djurgardens IF adopte une vision nettement plus lointaine. Pour célébrer son 135e anniversaire, le club basé à Stockholm et son équipementier adidas ont dévoilé un maillot commémoratif qui n’est pas seulement une pièce de sportswear, mais un pont symbolique entre le passé et un futur très lointain.

Le maillot anniversaire repose sur une idée simple mais forte : un club de football est plus grand que n’importe quel individu. Les joueurs, les entraîneurs et les supporters deviennent tous une partie de son histoire avant de la transmettre à ceux qui viendront ensuite. Guidé par sa devise intemporelle, Alltid Oavsett (Toujours, quoi qu’il arrive), Djurgårdens IF reste solide depuis 135 ans, et longtemps après la disparition de la génération actuelle, le club existera toujours.

Björn Lundevall, responsable marketing et communication de Djurgårdens IF, a expliqué la philosophie du projet : « Notre 135e anniversaire est l’occasion de célébrer l’incroyable culture locale des supporters qui définit ce club depuis des générations. Djurgårdens IF est devenu une partie de l’identité de Stockholm, et ce maillot rappelle que nous ne sommes que les gardiens temporaires de quelque chose de bien plus grand que nous. Nous invitons chaque supporter et chaque habitant de Stockholm à rêver grand pour l’avenir et à transmettre cet amour à ceux qui viendront après nous.

L’abonnement 2161 et la capsule temporelle

Ce qui distingue vraiment ce lancement des tenues standard d’inspiration rétro vues partout en Europe, c’est la clause de l’abonnement pour la saison 2161. Chaque maillot anniversaire original pourra être échangé contre une entrée aux matches de l’année 2161, soit exactement dans 135 ans. Pour donner vie à cette idée, chaque maillot anniversaire fait également office d’abonnement symbolique pour la saison 2161.

Le club prend la préservation de cet héritage très au sérieux. Pour renforcer le concept, un maillot exclusif sera conservé dans une vitrine de conservation sécurisée et climatisée, qui restera scellée jusqu’au début de la saison 2161. Cela garantit que même si des souvenirs de famille individuels venaient à disparaître avec le temps, une version intacte du vêtement existera pour être présentée aux supporters du XXIIe siècle.

Henrik Hallberg, directeur des relations publiques et de la communication de marque chez adidas Nordics, a souligné le poids culturel de cette collaboration : « Les maillots de football font partie des symboles identitaires les plus puissants dans le sport. Djurgårdens IF est un club aux profondes racines locales, au caractère stockholmois inimitable et à la pertinence culturelle qui perdure depuis des générations. Avec ce maillot, nous voulions célébrer cette identité tout en exprimant l’idée que l’histoire du club continue d’être écrite par les futures générations de Stockholmers.

Rendre hommage à l’identité des Järnkaminerna

Visuellement, la tenue s’éloigne des traditionnelles rayures bleues pour rendre hommage à un élément précis de l’histoire du club. Le design s’inspire de l’une des identités les plus durables de Djurgårdens IF : Järnkaminerna (« The Iron Stoves »). Ce surnom trouve son origine dans les maillots rayés d’origine du club, combinés au style rugueux des joueurs et à leur esprit fougueux. Aujourd’hui, ce terme est utilisé comme un symbole de l’esprit de Djurgården, représentant le sacrifice de soi, la détermination et la loyauté.

L’esthétique reflète parfaitement cet héritage industriel. Une palette gris acier avec des détails métalliques rend hommage à ce surnom, tandis que l’écusson originel du club, une étoile à quatre branches, revient sur la poitrine en clin d’œil à ses tout débuts. Un détail sur mesure en hommage au fondateur John G. Jansson renforce encore le lien entre les origines du club et les générations à venir.

Des débuts sur le terrain au cœur de la communauté

La campagne utilisée pour lancer la tenue a évité les photos de mode ultra-léchées, en optant à la place pour une approche plus authentique. La campagne met en scène des figures familières de Stockholm, des supporters de tous âges, afin de célébrer la communauté qui a toujours défini Djurgårdens IF. Ensemble, ces portraits, réalisés dans le restaurant du club, « Kaminen », capturent un club profondément enraciné dans son identité locale, avec une génération transmettant sa passion à la suivante.

Les supporters n’auront pas longtemps à attendre pour voir la tenue en action sur le terrain, même s’ils devront patienter un siècle pour l’utiliser comme billet. L’équipe masculine portera ce maillot pour la première fois contre Västerås SK le 3 août, tandis que l’équipe féminine le portera contre IK Uppsala au début du 8 août.