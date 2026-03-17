L'héritage de la Coupe du Monde : Le Canada réalise son rêve en se qualifiant pour le Mondial 2022

Tout a commencé en 2019. Le Canada a battu les États-Unis pour la première fois en 34 ans. Au lieu de mener l'équipe dans les célébrations, le sélectionneur de l'époque, John Herdman, a montré aux "Rouges" une compilation d'une série d'"actes sacrificiels" de l'équipe. D'abord, on voyait Jonathan David pourchasser Michael Bradley alors qu'il tentait de dicter le jeu. Puis, c'était le banc canadien réagissant à une faute sévère.

Herdman a soutenu, à ce moment-là, que c'étaient ce genre de moments — ce genre d'intention — qui mèneraient le Canada à sa première Coupe du Monde depuis 1986. Trois ans plus tard, les faits lui ont donné raison. Le Canada a accueilli la Jamaïque au BMO Field dans un froid glacial. Et ils ont absolument écrasé les Reggae Boyz. Cyle Larin, Tajon Buchanan et Junior Hoilett ont tous trouvé le chemin des filets devant un stade à guichets fermés, par des températures négatives.

À l'époque, ils étaient clairement favoris. La Jamaïque était en difficulté. Le Canada était en tête des qualifications de la CONCACAF. Ce match n'a fait que concrétiser ce qui semblait inévitable. Pourtant, il fallait tout de même le gagner. Et dans la neige de Toronto, les Rouges ont exulté. C'était bien sûr le but de toutes ces vidéos de Herdman. Il n'y avait de victoire pleine et entière que lorsque son pays serait qualifié pour une Coupe du Monde.

Herdman, qui s'était tant refusé à déclarer victoire à quelque moment que ce soit de son mandat, a finalement laissé exploser ses émotions lors d'une interview d'après-match : « Je pense que si nous nous soutenons tous... c'est le moment pour tout le monde de se ranger derrière le football et de s'unir. Parce que nous pouvons être une puissance. Et il est temps », a-t-il déclaré après le coup de sifflet final.

Ce match, joué le 27 mars 2022, reste sans aucun doute la rencontre la plus célèbre de l'histoire de l'équipe nationale canadienne. Bien sûr, ils avaient déjà participé à une Coupe du Monde, plus modeste, auparavant. Mais 1986, c'était la préhistoire par rapport au football moderne. Ce fut un véritable moment fondateur, le jour où les Rouges sont redevenus une nation de soccer. Et ils n'ont jamais regardé en arrière depuis.

Les échecs de 1986 - et les années de douleur qui ont suivi





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Le Canada n'aurait vraiment pas dû se qualifier en 1986. Si 2022 était un exploit, alors 1986 tenait du miracle. Tous les joueurs de cette équipe ne jouaient pas au football professionnel, et ceux qui le faisaient sortaient de la NASL — une ligue qui avait suspendu ses activités en 1985. Seules deux nations de la CONCACAF se qualifiaient pour le Mondial à l'époque, et avec le Mexique déjà qualifié en tant qu'hôte, le Canada devait se battre contre le reste de la région. L'USMNT n'était pas encore une force régionale. Le Canada a survolé le premier tour, puis s'est retrouvé dans un mini-championnat avec le Honduras et le Costa Rica — deux pays à la culture footballistique bien plus ancrée.

Ils ont arraché un point précieux au Costa Rica et ont enchaîné avec une victoire 1-0 au Honduras, grâce à un but inscrit par un travailleur de l'industrie gazière à temps plein. Cela mettait en place une "finale" à domicile contre le Honduras : une victoire et c'était la qualification. Le Canada a fait le plein dans un stade temporaire de 13 000 places à St. John's, Terre-Neuve, et a arraché une victoire 2-1 pour décrocher son premier billet pour la Coupe du Monde.

Cet effectif, même avec un noyau de vétérans de la NASL et quelques joueurs qui avaient impressionné aux Jeux Olympiques de 1984, manquait cruellement d'expérience. En vérité, ils peinaient même à programmer des matchs de préparation. Comme se le rappelait le sélectionneur Tony Waiters : « Alors ce que nous avons fait, c'est former plus ou moins une équipe en devenir », expliquait-il. « Et on allait à peu près n'importe où du moment qu'on nous payait le voyage et qu'on nous rémunérait sur place. On a donc fait une tournée en Afrique du Nord. On est allés en Asie aussi. Toute opportunité de jouer un match où de l'argent rentrerait pour qu'on puisse en reverser une partie dans les poches des joueurs. »

Les bookmakers disaient que le Canada avait très peu de chances, ne serait-ce que de trouver le chemin des filets. L'histoire leur a donné raison. Les Rouges ont été éliminés dès les poules sans marquer le moindre but. Et c'est généralement là que la plupart des nations doivent rebondir, l'ancienne génération inspirant la nouvelle à faire mieux. Au lieu de cela, le Canada a stagné. Ils ont échoué à se qualifier en 1990 après avoir perdu une double confrontation contre le Guatemala. Les campagnes de 1994 et 1998 furent tout aussi infructueuses, tandis qu'une victoire inattendue en Gold Cup en 2000 ne s'est avérée n'être qu'une fausse aube.

Herdman et le rêve





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Puis, à la fin des années 2010, quelque chose a changé. Cela s'est produit avec une nomination importante au poste d'entraîneur. Octavio Zambrano avait fait du bon travail lors de la Gold Cup 2017 en sortant l'équipe des phases de poules pour la première fois depuis 2009. Mais quand Herdman s'est retrouvé disponible, la Fédération canadienne de football a frappé un grand coup. Le manager très respecté avait fait des merveilles avec l'équipe féminine, la transformant en véritable acteur sur la scène mondiale. L'Anglais était alors lié à plusieurs postes prestigieux — notamment celui de l'équipe féminine d'Angleterre, qui voyait arriver une vague de talents prometteurs.

Mais Canada Soccer tenait à garder Herdman au pays, et l'a nommé à la tête de l'équipe nationale masculine en janvier 2018 avec un contrat faramineux de huit ans. Sa mission était simple : reconstruire le soccer canadien. Et ce n'était pas une mince affaire. Les Rouges avaient du talent, mais c'était la pagaille. Cependant, Herdman avait déjà mené une reconstruction avec les féminines. L'équipe masculine ? Eh bien, ce n'était qu'un autre travail de résurrection. Et il s'y est attelé avec brio. Il a affirmé, moins d'un an après sa prise de fonction, que le Canada serait au Mondial 2022. Beaucoup, y compris du côté de l'USMNT, ont ricané. Ce type ne pouvait sûrement pas être sérieux ?

Pourtant, les résultats ont commencé à suivre. Et lorsqu'il est devenu clair que le pays accueillerait la Coupe du Monde 2026 aux côtés des États-Unis et du Mexique, le rêve est devenu plus réaliste.

Il faut dire aussi que le Canada disposait d'une bonne équipe, menée par le jeune prodige du Bayern Munich Alphonso Davies et beaucoup d'expérience autour de lui. Herdman était également un excellent manager d'hommes, capable d'inspirer une équipe. « Je crois qu'à chaque minute de la journée, il a un discours de motivation », déclarait Lucas Cavallini après une victoire en 2019. « C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on fait des choses importantes. »

Aller jusqu'au bout





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En fin de compte, la qualification a semblé presque facile. Herdman a construit une équipe solide autour de Davies, a donné du vrai temps de jeu au jeune attaquant Jonathan David et a persuadé plusieurs binationaux de s'engager avec le Canada. L'identité de l'équipe a radicalement changé. Dans le passé, le Canada avait été défensif, voire timide. Herdman ne cherchait pas à dominer tous les adversaires dans le jeu, mais il savait que la flexibilité tactique serait vitale. Et avec Davies, il avait le meilleur latéral gauche du football mondial.

En raison de son faible classement FIFA, le Canada a dû passer par un tour préliminaire juste pour atteindre le groupe de huit équipes qui déciderait des places pour le Mondial. Ils n'ont fait qu'une bouchée de cette étape, écrasant Haïti 4-0 sur l'ensemble des deux matchs pour se hisser dans la phase finale. Sur le papier, le groupe semblait piègeux, même avec trois places qualificatives directes. L'USMNT avait soif de revanche après avoir manqué 2018 et semblait revigorée sous Gregg Berhalter. Le Mexique restait le Mexique — toujours susceptible de se qualifier. La troisième place semblait à prendre, mais le Costa Rica partait favori après son parcours mémorable au Mondial 2014.

Les Rouges ont commencé par deux matchs nuls : un point frustrant à domicile contre le Honduras, suivi d'un nul plus acceptable à l'extérieur contre les États-Unis. Ils ont ensuite écarté le Salvador, pris un point à l'Azteca (Mexique), et trébuché sur un nul vierge contre la Jamaïque.

Après cinq journées, les performances étaient bonnes — et le Canada était invaincu — mais il fallait commencer à gagner. S'en est suivie une impressionnante série de six victoires consécutives, marquée par des succès contre le Mexique d'abord, puis, de manière cruciale, contre l'USMNT. La victoire contre le Mexique s'est déroulée sous de fortes chutes de neige à Edmonton — déclenchant un mouvement sur les réseaux sociaux surnommant le Commonwealth Stadium "l'Iceteca".

Dans les faits, cela a suffi pour assurer la qualification directe. Au moment du match contre la Jamaïque, tout ressemblait à une formalité. Ah, et ils ont aussi terminé en tête du groupe. « Maintenant les gens y croient. Et c'est incroyable à quel point les gens y croient. Et ça ne va faire que s'améliorer. Maintenant nous voulons aller à la Coupe du Monde et vraiment marquer les esprits », déclarait le milieu de terrain Jonathan Osorio.

L’impact de la MLS et les Rouges





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Il convient de noter, à ce stade, que la façon dont le soccer canadien s'est amélioré sous Herdman a une forte saveur de Major League Soccer (MLS). Oui, le manager est né en Angleterre et a fait ses armes en Nouvelle-Zélande. Et oui, le Canada avait certainement une scène footballistique au moment de sa prise de fonction. Mais leur voyage vers la Coupe du Monde n'aurait pas été possible sans la contribution de la Major League Soccer. Il y a l'évidence : la MLS compte trois franchises dans le pays — dont le Toronto FC, qui a réalisé un triplé en 2017.

Mais le vivier de joueurs était massivement issu de la MLS. Alors que Berhalter s'éloignait des talents locaux au profit des noms évoluant en Europe, Herdman a cherché des réponses en MLS. Il a fait appel à 16 joueurs de MLS au cours de leur longue campagne de qualification, et 10 pour leurs deux derniers matchs (quatre autres de cette équipe s'étaient développés en MLS avant de partir en Europe).

Cela s'explique en partie par l'émergence d'une filière de formation qui n'existait pas auparavant. Les talents canadiens, pendant des années, devaient s'expatrier dans les universités américaines pour avoir ne serait-ce qu'une chance de devenir professionnels. En 2007, lorsque le Toronto FC a intégré la ligue en tant que franchise d'expansion, il y avait de vraies options — et une filière plus accessible. Et même si jusqu'à présent cela n'a pas produit de stars mondiales nées au Canada de bout en bout — Davies n'a atteint les sommets du système qu'une fois devenu titulaire au Bayern Munich — ces équipes ont permis de créer une précieuse profondeur de banc.

Le Qatar et la fin d’un cycle





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Non pas que cela se soit avéré suffisant au Qatar. Le tirage au sort fut brutal pour les Rouges. Ils ont été jetés dans un groupe avec une Belgique très cotée, une Croatie immensément expérimentée, et le Maroc, surprise du tournoi. Herdman croyait aux chances de succès de son équipe avant la compétition : « Nous allons affronter des géants du football mondial, cela ne fait aucun doute, et nous sommes un David ici », disait-il. « Mais David a toujours été fait pour battre Goliath, à condition de comprendre pleinement quelles étaient ses forces. »

Une courte défaite contre la Belgique a offert de l'espoir, et après que Davies a inscrit le premier but du pays en Coupe du Monde à la deuxième minute du match contre la Croatie, l'espoir était à son comble. Sauf qu'il fut de courte durée. La Croatie a passé quatre buts. Le Maroc les a martelés lors du dernier match de groupe. Ils ont fini à 0-3, n'ont pas pris un seul point, et, après toute cette excitation, ont vu tout s'effondrer.

Et les choses ont failli déraper. Herdman a mené le Canada en finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2023, mais il n'y a pas eu de magie contre l'USMNT, et ils ont ensuite été éliminés en demi-finale. Herdman a quitté son poste en octobre 2023 pour prendre les rênes du Toronto FC, où il a énormément lutté.

Il a été contraint de démissionner en 2024 après qu'il est apparu clairement qu'il était sciemment impliqué dans un scandale massif où Canada Soccer a été pris en flagrant délit d'utilisation de drones pour espionner les entraînements de ses adversaires. Herdman a été mentionné dans le rapport, et a reçu un "blâme écrit" pour sa connaissance de la situation ; bien qu'il ne soit pas clair s'il a orchestré le processus.

Jesse Marsch, embauché après Herdman, a plus tard affirmé qu'il "ne savait pas grand-chose de ce qui se passait". Quoi qu'il en soit, les Rouges avaient besoin d'un nouveau manager. Une autre refonte culturelle était nécessaire.

Jesse Marsch et un avenir radieux





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Nous en arrivons donc à Marsch, l'homme qui a une revanche à prendre comme personne d'autre. L'Américain, si l'on en croit les rumeurs, était le grand favori pour le poste de sélectionneur de l'USMNT avant que la fédération américaine ne se tourne vers l'ancien manager de Chelsea, Mauricio Pochettino. Marsch, après avoir raté le poste, s'est lancé dans une furieuse campagne de relations publiques où il a détaillé à quel point il avait été trompé par la fédération de football pour laquelle il avait autrefois travaillé comme entraîneur adjoint.

Il a pris le poste au Canada en mai 2024, à moins d'un mois de la Copa America. Marsch, comme Herdman, disposait d'un excellent groupe pour travailler, mais semblait largement dominé face à certains des meilleurs d'Amérique du Sud. Au lieu de cela, il a guidé les Rouges vers une improbable demi-finale, où ils ont été battus par le futur vainqueur, l'Argentine. Depuis, ils n'ont fait que monter en puissance. La Gold Cup fut une déception, mais lors de leurs matchs amicaux pré-Mondial 2026, le Canada est apparu comme une équipe difficile à battre. Davies se remet d'une rupture des ligaments croisés, mais devrait être en pleine forme et prêt à briller d'ici 2026.

Marsch, lui aussi, bénéficie de la MLS — bien que d'une manière légèrement différente. Ce n'est un secret pour personne que Canada Soccer a des problèmes d'argent, et la fédération a allégé le fardeau en faisant en sorte que les trois clubs MLS du pays contribuent au salaire de l'ancien entraîneur des New York Red Bulls et de Leeds United. Marsch insiste sur le fait qu'il n'y a aucune obligation d'utiliser des talents de la MLS en retour. Reste que cet arrangement souligne un sentiment d'alignement à travers le pays, soutenu par les trois grands clubs qui y ont élu domicile.

Et c'est peut-être là l'essentiel. Marsch est un excellent entraîneur, à qui l'on a confié la tâche peu enviable de succéder à une légende du soccer canadien. Il cherchera à faire encore mieux à domicile lors d'une Coupe du Monde. Si 2022 a été le plus beau jour de l'histoire du soccer canadien, peut-être que, sous la direction de Marsch, des jours encore plus beaux se profilent à l'horizon.

Conclusion du podcast : C'était un autre épisode spécial Coupe du Monde de Legacy, un podcast GOAL. Chaque semaine, nous vous racontons une nouvelle histoire issue de la plus grande scène du football mondial — alors abonnez-vous et écoutez-nous sur votre plateforme de podcast préférée.



