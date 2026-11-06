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Mohamed Saeed
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L’héritage d’Alex Ferguson au premier plan ! Michael Carrick évoque le légendaire entraîneur alors que Manchester United se prépare à affronter Aston Villa

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L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a appelé ses joueurs à s’appuyer sur leurs exploits européens en milieu de semaine pour gagner en régularité sur la scène nationale. Avant une rencontre à fort enjeu face à Aston Villa, il est également revenu sur l’immense influence de Sir Alex Ferguson, alors que le club marque une étape importante pour le légendaire Écossais.

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Hommage à la dynastie Ferguson

L’atmosphère à Old Trafford sera empreinte de nostalgie ce week-end, alors que Manchester United commémorera les 40 ans de l’arrivée de Sir Alex au Théâtre des rêves. Interrogé par les médias sur l’influence durable du légendaire entraîneur, Carrick a souligné combien l’arrivée de l’Écossais en novembre 1986 avait changé à jamais la trajectoire du club. « Cela fait 40 ans cette semaine qu’il est arrivé ici. C’est assurément quelque chose qu’un club de football doit célébrer », a expliqué l’entraîneur de Manchester United.

« Je suis probablement plus proche de lui aujourd’hui, et je lui parle davantage que lorsque j’étais joueur. Depuis son arrivée ici, il a eu une immense influence sur moi à titre personnel. » Pour honorer véritablement cet héritage, Carrick estime que son équipe doit trouver la recette d’un succès durable, plutôt que de compter sur des coups d’éclat sporadiques.

Gérer l’effectif après le match à suspense contre l’AS Rome

Si les regards se tournent en partie vers le passé, la préoccupation immédiate de Carrick concerne un effectif qui doit composer à la fois avec l’euphorie d’une remontée en Ligue des champions et la réalité d’une liste de blessés qui s’allonge. L’entraîneur a confirmé un coup dur pour son milieu de terrain : Carlos Baleba devrait être indisponible quelque temps.

Le jeune joueur s’est blessé lors de la spectaculaire victoire 3-2 contre l’AS Rome et devrait manquer plusieurs semaines. Son retour ne serait probable qu’après la prochaine trêve internationale. Les nouvelles sont un peu plus encourageantes pour Patrick Dorgu, qui « retrouve peu à peu la forme » après avoir manqué sept matches, même si sa participation face à Aston Villa dépendra des dernières évaluations.

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Revenant sur la victoire en milieu de semaine qui a enflammé Old Trafford, Carrick a veillé à ce que ses joueurs ne se reposent pas sur leurs lauriers après l’émotion suscitée par cette remontée européenne. Il a décrit ce résultat comme un « événement ponctuel » et souligné que le travail ne faisait que commencer si l’équipe voulait remonter au classement de Premier League. « Nous avons marqué des buts sortis de nulle part. Je trouve que nous avons très bien joué et mérité de gagner ce match. Rien n’est encore fait. C’est un moment dont nous devons nous servir pour aller de l’avant. Il nous en faut davantage, c’est certain », a-t-il déclaré aux médias.

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Le soutien de Solskjaer et la suite

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La conversation a également porté sur une autre ancienne figure de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, qui a récemment apporté son soutien à Carrick auprès des médias norvégiens pour qu’il dirige le club sur le long terme. Malgré les spéculations entourant sa nomination définitive au poste d’entraîneur, Carrick est resté concentré sur sa mission actuelle, tout en évoquant chaleureusement son ancien collègue, lui aussi vainqueur du triplé en 1999.

L’actuel entraîneur de Manchester United a reconnu ne pas avoir regardé lui-même l’entretien, mais s’est dit heureux d’apprendre qu’il bénéficiait du soutien d’un homme qui comprend mieux que la plupart les pressions particulières liées à ce poste. Il a exprimé le souhait de voir Solskjaer reprendre un poste d’entraîneur prochainement, le décrivant comme une « personne formidable » qui le connaît mieux que presque quiconque dans le milieu.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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