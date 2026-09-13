L'hémorragie de Martin sème l'émoi au Barça : l'arbitre du match face à Levante fait éclater la polémique

Le duel entre le Barça et Levante lors de la cinquième journée de Liga n'a pas été un match comme les autres pour la formation catalane, qui a livré une rencontre offensive plaisante, avant que l'affrontement ne se transforme progressivement en un rude test physique, au cours duquel les locaux ont imposé une grande dose de contacts et de duels, malgré l'avance de deux buts prise par le Barça en première période.

Levante n'a pas réussi à réduire l'écart, mais a nettement durci le ton de la rencontre, rendant le match plus difficile pour le Barça pour la première fois cette saison, au milieu d'interventions musclées qui ont contraint plusieurs joueurs de la formation catalane à réclamer une assistance médicale après des chocs répétés avec les joueurs locaux.

La séquence la plus polémique a été la blessure subie par Gerard Martín lors d'une lutte pour le ballon avec Víctor García, l'attaquant de Levante ; ce dernier a tenté de s'élever et de disputer le ballon, mais a heurté Martín du coude au visage.

Le choc a été extrêmement violent, sans pour autant qu'il y ait le moindre signe d'intention, et Martín s'est effondré sur la pelouse, le visage en sang, ce qui a nécessité l'intervention du staff médical du Barça pour arrêter l'hémorragie et soigner le joueur.

La séquence a soulevé des interrogations autour de la décision de l'arbitre Jon Ander González, qui dirigeait son tout premier match dans cette catégorie, après qu'il a décidé de ne pas siffler de faute sur Víctor García et a ordonné la poursuite du jeu malgré la violence du contact et la blessure subie par le défenseur du Barça.

Les choses ne se sont pas arrêtées à cet épisode, puisque le match a connu par la suite une autre séquence qui aurait pu donner lieu à un penalty en faveur du Barça après une intervention sur Pedri, mais la décision a été annulée en raison d'un hors-jeu en début d'action, l'action ayant pris fin avant l'octroi du penalty.

Le caractère physique de la rencontre a semblé s'accentuer au fil du temps, au milieu d'interventions et de contacts répétés, tandis que l'arbitre a eu tendance à laisser le jeu se poursuivre dans de nombreux cas, ce qui a amené le Barça à traverser des périodes de match sous une pression physique croissante.

Après la blessure de Martín et son visage en sang, le Barça a été contraint de jouer à dix pendant un moment, le joueur ayant quitté la pelouse pour recevoir des soins et faire cesser l'hémorragie, avant de revenir en jeu une fois son état amélioré.

À la fin de la première période, Hansi Flick a décidé de ne pas prendre le risque d'aligner Martín en seconde mi-temps, surtout après qu'il a écopé d'un carton jaune lors d'un épisode ultérieur, procédant à un changement pendant la pause afin d'éviter que le joueur ne subisse davantage de dommages.

Les soucis physiques du Barça ne se sont pas arrêtés avec la sortie de Martín, puisque Xavi Espart a été à son tour touché par un coup violent à l'abdomen, qui l'a contraint à s'arrêter quelques instants en tentant de reprendre son souffle, avant de quitter provisoirement la pelouse pour recevoir une assistance médicale.

Ainsi, le duel face à Levante a révélé un visage différent du départ canon du Barça cette saison : l'équipe qui avait pris l'habitude d'imposer sa domination par le ballon et l'attaque s'est retrouvée face à un adversaire ayant choisi de hausser le niveau des duels et de la pression physique, ce qui a rendu la conservation du contrôle plus difficile, malgré l'avance du Barça au tableau d'affichage.