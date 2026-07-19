L'expulsion de Fernández inscrit l'Argentine dans la face sombre de l'histoire des phases finales de la Coupe du monde

Le jeu physique agressif de l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne a viré au cauchemar lorsque Enzo Fernández a été expulsé dans le temps additionnel, offrant au « Tango » un record négatif inédit en Coupe du monde.

L’arbitre slovène Slavko Vincic, jusque-là patient en première période, Il a brandi un deuxième carton jaune au milieu de terrain de Chelsea après un choc violent avec l’Espagnol Pau Cubarsi, quelques minutes seulement après un premier avertissement pour une faute anodine. Les coéquipiers de Messi ont ainsi disputé les deux prolongations à dix contre onze, le temps réglementaire s’étant achevé sur un score nul et vierge.

Avec ce carton rouge, l’Argentine devient la seule nation de l’histoire à compter trois expulsions lors d’une phase finale de Coupe du monde, après celles de Pedro Monzón et Gustavo Di Sotti en 1990 face à l’Allemagne de l’Ouest, surpassant ainsi tous les autres pays dans les annales de la compétition.

Fernández, héros de la demi-finale contre l’Angleterre, devient par ailleurs le premier joueur expulsé en finale depuis le Néerlandais John Heitinga en 2010 face à l’Espagne, un épisode qui assombrit les chances de l’Argentine de soulever le trophée à dix.