Le site espagnol « Defensa Central », connu pour son soutien au Real Madrid, a affirmé que l'écart considérable entre les performances de l'équipe royale en Ligue des champions et son niveau en Liga ne s'explique pas uniquement par des facteurs techniques ou physiques, mais qu'il est directement lié à ce qu'il a qualifié de « déséquilibre arbitral manifeste » au sein de la compétition nationale.

Le site a déclaré, dans un long article, que le Real Madrid, qui a dominé l'Europe et remporté trois titres consécutifs en Ligue des champions, se retrouve dans une situation étrange au niveau national ; il est en effet victime d'une série de décisions arbitrales que l'on ne peut qualifier que de déséquilibrées, alors que Barcelone bénéficie d'un « traitement de faveur » depuis de nombreuses années.

Lire aussi : L'UEFA répond à la demande « exceptionnelle » de Madrid avant le choc contre le Bayern



Barcelone, le grand bénéficiaire des décisions d'expulsion

« Defensa Central » a souligné que les chiffres ne mentent pas, expliquant que Barcelone détient le meilleur bilan en matière d’expulsions au XXIe siècle, avec un écart de (+69) entre les expulsions en sa faveur et celles à son encontre, un chiffre sans précédent dans l’histoire de la Liga.

À l'inverse, le Real Madrid occupe les dernières places de ce classement, avec un bilan qui ne dépasse pas (+1), ce que le site considère comme « une preuve flagrante de la disparité de traitement arbitral entre les deux clubs ».

Lire aussi : Mourinho fait polémique avec de nouvelles déclarations



L'arbitrage espagnol ne ressemble pas à l'arbitrage européen

Le site a précisé que la différence entre les deux compétitions est évidente, soulignant que le Real Madrid est soumis, en Ligue des champions, à un arbitrage « neutre et professionnel », tandis qu’en Liga, « les mêmes erreurs se répètent et favorisent toujours la même équipe ».

« Defensa Central » a cité le dernier match de Barcelone contre l'Atlético de Madrid, où la technologie vidéo (VAR) est intervenue pour annuler un carton rouge direct contre le joueur Gerard Martín malgré son tacle dangereux sur la cheville d'un adversaire.

L'affaire Negreira

Le site a évoqué ce qu'il a qualifié de « dossier noir » de l'histoire du football espagnol, en référence à l'affaire Negreira, dans laquelle Barcelone est impliqué pour avoir versé des sommes d'argent à l'ancien vice-président de la commission des arbitres.

Lire aussi : Souffre-t-il d'une insuffisance rénale mortelle ?... Nouveaux développements concernant l'état de santé de James Rodríguez



Le rapport indique : « Au Real Madrid, ils ont du mal à croire que les versements versés à Negreira n’aient pas encore eu de conséquences. Ils tentent de nous convaincre que ces millions d’euros n’ont pas influencé les résultats, mais la réalité leur donne une gifle : le club qui a payé Negreira est précisément celui qui détient le meilleur bilan arbitral en matière d’expulsions ! ».

Il ajoute : « S'agit-il d'une simple coïncidence honteuse ? Ou d'un système complet mis en place pour entraver Madrid et ouvrir la voie aux autres ? Il semble que le versement de salaires aux responsables des arbitres ait porté ses fruits, et nous attendons toujours la justice qui semble s'être égarée dans les couloirs de la Fédération espagnole. »