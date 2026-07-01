L’exploitation d’enfants ?… Un scandale majeur menace les ambitions du FC Barcelone et du Real Madrid

La carrière d'une des stars du championnat italien est menacée après la révélation de son implication dans une affaire scandaleuse qui pourrait mettre fin à sa carrière si les accusations s'avèrent fondées.

Il s’agit du défenseur de l’Inter Milan, Alessandro Bastoni. Selon *La Gazzetta dello Sport*, le joueur a reçu une notification officielle l’informant qu’il ferait l’objet d’une enquête après la mention de son nom dans une affaire d’actes contraires aux bonnes mœurs impliquant des mineures. Il devrait être entendu vendredi.

Cette convocation intervient quelques semaines après que le parquet a entendu les témoignages des jeunes filles impliquées dans l’affaire. Selon les éléments de l’enquête, les faits présumés remontent à juin 2020 : Bastoni aurait reçu chez lui une jeune fille alors mineure (moins de 18 ans), comme le révèlent des conversations interceptées dans le cadre d’une enquête sur une agence soupçonnée d’organiser des rencontres avec des personnes fortunées, dont plusieurs footballeurs.

Les messages révèlent qu’un intermédiaire a proposé au joueur une rencontre tarifée, avec la condition de raccompagner la jeune fille chez elle le lendemain matin.

Les échanges évoquent aussi des préparatifs pour un dîner et des questions de Bastoni sur des lieux isolés pour se rencontrer.

Le joueur et l’intermédiaire sont poursuivis pour des faits supposés contraires aux bonnes mœurs avec une mineure.

Selon le même journal, l’avocat de Bastoni a déclaré : « Mon client est profondément choqué et nie catégoriquement avoir versé de l’argent dans ce cadre, sans parler d’avoir agi ainsi avec une mineure. »

Il a ajouté : « Je ne sais pas si nous prendrons la parole lors de l’interrogatoire, c’est une convocation à l’aveugle. »

Il a par ailleurs affirmé que son client était très affecté par ces accusations, tout en réitérant qu’il excluait catégoriquement que Bastoni ait versé de l’argent en échange de relations intimes avec des mineures.

La jeune fille, entendue comme témoin, a seulement confirmé s’être rendue au domicile de Bastoni et nié toute relation avec lui ; l’enquête et l’interrogatoire de vendredi permettront au parquet de vérifier la véracité de son récit.

Trois autres joueurs devraient également être convoqués comme témoins.

Bastoni a longtemps été surveillé par le FC Barcelone pour renforcer sa défense, avant que le club catalan ne décide finalement de prolonger le contrat de Christensen. Selon la presse espagnole, le Real Madrid aurait également inscrit le nom du joueur sur sa short-list pour le mercato estival.

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